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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 січ, 2023 21:26
Investor_K написав:
А чего это евро так резво вверх?
Инфляция в США снижается..., завтра евро по прогнозу аналитегов в очередной раз развернётся...
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edvardd
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Додано: Чет 12 січ, 2023 23:07
Ромасик написав: Zochan написав:
Ромасик написав:Поликом
І скільки можна здати 10 чи 20 доларів
В ская не було готівки
Довелося Лесі здавати по 4043.
Підкажіть буль ласка,а де можно подивитись курс Лесі в інеті?
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Анд_рей
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