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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 січ, 2023 21:26
Investor_K написав:
А чего это евро так резво вверх?
Инфляция в США снижается..., завтра евро по прогнозу аналитегов в очередной раз развернётся...
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edvardd
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Додано: Чет 12 січ, 2023 23:07
Ромасик написав: Zochan написав:
Ромасик написав:Поликом
І скільки можна здати 10 чи 20 доларів
В ская не було готівки
Довелося Лесі здавати по 4043.
Підкажіть буль ласка,а де можно подивитись курс Лесі в інеті?
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Анд_рей
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 00:57
Qwerty написав:
До речі, багато хто пророкував, що євро не буде вище паритету, а воно як завжди їх прогнози та до одного місця!
тут хтось писав, що євро впаде до 0,9, а воно он як вийшло... Чи все ще попереду?
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otshelnick1
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 01:01
reef написав:
Просто в этой же таблице Минфина у Укргаза указано 37,30, вот я и предположил, что эти данные равноценны.
По логике этой общей таблицы - да, у всех банков смысл цифирков должен быть одинаковый. Но так было бы скучно, поэтому
reef написав:
Опять же, указанные Вами
Валюта Блокування Списання
UAH/USD 38,3 37,55
USD/UAH 35,84 36,57
насколько я понимаю, это курсы МастерКард? По логике, такой курс действует для карт всех банков?
При чём тут Мастеркард? Это курсы при расчётах в долларах по гривневым картам конкретно Укрсиба и от платёжной системы не зависят. И к другим банкам не имеют никакого отношения. Просто минфиновский робот должен бы был читать из этой таблицы второй столбик снизу вверх, а он предпочитает вторую строчку. Но Укрсиб, когда будет за покупку в зарубежном магазине (AKA продавать валюту) гривну с карты списывать, сделает это таки по курсу 37.55,а не по 35.84.
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moveton
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