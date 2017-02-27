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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10237102381023910240

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.3 5 97
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
12%
12
40,50-41,00
26%
25
41,00-41,50
28%
27
41,50-42,00
11%
11
42,00-42,50
4%
4
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
5%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
5
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 21:26

  Investor_K написав:А чего это евро так резво вверх?

Инфляция в США снижается..., завтра евро по прогнозу аналитегов в очередной раз развернётся...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 23:07

  Ромасик написав:
Zochan написав:
Ромасик написав:Поликом

І скільки можна здати 10 чи 20 доларів :)
В ская не було готівки
Довелося Лесі здавати по 4043.

Підкажіть буль ласка,а де можно подивитись курс Лесі в інеті?
Анд_рей
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 00:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Qwerty написав:До речі, багато хто пророкував, що євро не буде вище паритету, а воно як завжди їх прогнози та до одного місця!

тут хтось писав, що євро впаде до 0,9, а воно он як вийшло... Чи все ще попереду?
otshelnick1
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 01:01

  reef написав:Просто в этой же таблице Минфина у Укргаза указано 37,30, вот я и предположил, что эти данные равноценны.

По логике этой общей таблицы - да, у всех банков смысл цифирков должен быть одинаковый. Но так было бы скучно, поэтому

  reef написав:Опять же, указанные Вами
Валюта Блокування Списання
UAH/USD 38,3 37,55
USD/UAH 35,84 36,57

насколько я понимаю, это курсы МастерКард? По логике, такой курс действует для карт всех банков?

При чём тут Мастеркард? Это курсы при расчётах в долларах по гривневым картам конкретно Укрсиба и от платёжной системы не зависят. И к другим банкам не имеют никакого отношения. Просто минфиновский робот должен бы был читать из этой таблицы второй столбик снизу вверх, а он предпочитает вторую строчку. Но Укрсиб, когда будет за покупку в зарубежном магазине (AKA продавать валюту) гривну с карты списывать, сделает это таки по курсу 37.55,а не по 35.84.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 08:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Анд_рей написав:
  Ромасик написав:Довелося Лесі здавати по 4043.

Підкажіть буль ласка,а де можно подивитись курс Лесі в інеті?


На мінфіні
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Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 13 січ, 2023 12:07, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
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Запорожье
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edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 10:33

  edvardd написав:
  Investor_K написав:А чего это евро так резво вверх?

Инфляция в США снижается..., завтра евро по прогнозу аналитегов в очередной раз развернётся...

Сподобався колись один комментар на investing.com: Be careful trading this pair, Americans and Europeans are big cheaters. :wink:
На денному графіку індекс долара добре так вниз дивиться. Хоча не обовʼязково піде на південь.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 11:50

щось здається що євро не повинно глибоко пірнути вниз, очевидно що Європа справляється з зимовими викликами та зміною логістичнх ланцюгів енергоресурсів, а також прибираються фінансові проблеми з навалою наших біженців(цей рік вже не буде стільки виплат та льгот)
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 12:48

  edvardd написав:Запорожье
40,40/40,55
42,80/43,20

40,45/40,50
43,00/43,15
edvardd
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