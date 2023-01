Додано: П'ят 13 січ, 2023 10:33

edvardd написав: Investor_K написав: А чего это евро так резво вверх? А чего это евро так резво вверх?

Инфляция в США снижается..., завтра евро по прогнозу аналитегов в очередной раз развернётся... Инфляция в США снижается..., завтра евро по прогнозу аналитегов в очередной раз развернётся...

Сподобався колись один комментар на investing.com: Be careful trading this pair, Americans and Europeans are big cheaters.На денному графіку індекс долара добре так вниз дивиться. Хоча не обовʼязково піде на південь.