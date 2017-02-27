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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10238102391024010241

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.3 5 97
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
12%
12
40,50-41,00
26%
25
41,00-41,50
28%
27
41,50-42,00
11%
11
42,00-42,50
4%
4
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
5%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
5
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 13:31

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Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 15:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

одна фура 25 тон вартість доставки 5000 у.о з Турції + пдв 20% + мито 0%
При цьому кожна тона на 20-25 тис грн дешевше ніж в Україні в перекупів
у нас тона 83500 грн , а там 1427 у.о. з податками і з доставкою, бо тона з заводу в Турції 1000 у.е.
і це чорний метал якого в Україні нема ...
хто у нас виготовляв в Україні чорний метал чи виготовляє ? невже в нас його нема ?
просто так
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 15:16

  yama написав:одна фура 25 тон вартість доставки 5000 у.о з Турції + пдв 20% + мито 0%
при цьому кожна тона на 20-25 тис грн дешевше ніж в Україні в перекупів
у нас тона 83500 грн , а там 1427 у.о. з податками і з доставкою, бо тона з заводу в Турції 1000 у.е.
і це чорний метал якого в Україні нема ...
хто у нас виготовляв в Україні чорний метал чи виготовляє ? невже в нас його нема ?
просто так

Два коментарі
1) Ви думаєте чому в Туреччині девальвація ліри "космічна" але в загальному не скажеш що в країні біда. Тому, що девальвація допомагає туркам продавати на експорт. От ви навели конкретний приклад додаткової конкурентноспроможності товару завдяки девальвації.
2) Колись ще як жив і працював у Львові, фірма де працював купувала словацькі труби які були дешевші за українські. І питання було не в логістиці, а саме в цінах. При тому що ті ж українські заводи, щоб вийти на європейський ринок продавали в Європі українські труби суттєво дешевше ніж в Україні. От вам і відповідь для чого створений антимонопольний комітет та що таке маркетинг.
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 15:33

  Realist написав:) Ви думаєте чому в Туреччині девальвація ліри "космічна" але в загальному не скажеш що в країні біда.

А по яким параметрам ви дали оцінку, що там немає загальної "біди?"
Ви були в Турції нещодавно?
Поспілкувалися з пенсіонерами? Підприємцями? Держслужбовцями? Спитали як їм живеться?
У нас в 15-му році теж не було "великої біди", просто зарплата в 200 у.о. стала за щастя, в багатьох згоріли заощадження, почали люди мільйонами виїзжати на заробітки, пенсіонери взагалі почали отримувати їжу і ліки по нормам блокадного ленінграда, банківська сфера втратила більше 30% капітала і склалася по чисельності вдвоє, але по-вашому "велокої біди не було"! А що ж тоді "біда", а що таке "велика біда?"

А я кажу, що біда була і прийшла в 15-му, ми втратили багато років в розвитку і могли б краще підготуватись до 24.02.22, якби не грохнули тоді економіку дефолтним девалом з руйнівними наслідками.
Ще раз повернулись до диспуту чи лікує кратний девал? Моя думка, що він гірше бойових дій і коврових бомбометань, але олігархам він подобається, бо кріпакам взагалі можна нічого не платити(((
По курсу, топчемося біля рівня 40.50, нічого цікавого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 15:34

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............13.01.2023...........16.01.2023
дата розрахунку..............12.01.2023............13.01.2023
Євро.................................39,357...................39,5361...+0.46%
Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0811 (вчера 1.0763)

Индекс доллара DXY в 15-00 102.46 (вчера 103.03)
После пары дней в боковике индекс доллара снова обвалился и достиг минимальных с мая прошлого года значений.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 16:03

  yama написав:одна фура 25 тон

22 тонны. Это и вызывает подозрение в дальнейших цифрах. Хотя, если Вы возите, а не просто теория, тогда не настаиваю
Игорь
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