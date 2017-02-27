Всі, хто пройдуть тест до 16.01.2023 стають учасниками розіграшу 3-х курсів з безкоштовним доступом до знань й уроків Академії.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 13:31
Finance.ua разом з Академією Мінфін створили тест, за допомогою якого можна дізнатись,
Всі, хто пройдуть тест до 16.01.2023 стають учасниками розіграшу 3-х курсів з безкоштовним доступом до знань й уроків Академії.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 15:08
Re: Валютний ринок в контексті ДС
одна фура 25 тон вартість доставки 5000 у.о з Турції + пдв 20% + мито 0%
При цьому кожна тона на 20-25 тис грн дешевше ніж в Україні в перекупів
у нас тона 83500 грн , а там 1427 у.о. з податками і з доставкою, бо тона з заводу в Турції 1000 у.е.
і це чорний метал якого в Україні нема ...
хто у нас виготовляв в Україні чорний метал чи виготовляє ? невже в нас його нема ?
просто так
Додано: П'ят 13 січ, 2023 15:16
Два коментарі
1) Ви думаєте чому в Туреччині девальвація ліри "космічна" але в загальному не скажеш що в країні біда. Тому, що девальвація допомагає туркам продавати на експорт. От ви навели конкретний приклад додаткової конкурентноспроможності товару завдяки девальвації.
2) Колись ще як жив і працював у Львові, фірма де працював купувала словацькі труби які були дешевші за українські. І питання було не в логістиці, а саме в цінах. При тому що ті ж українські заводи, щоб вийти на європейський ринок продавали в Європі українські труби суттєво дешевше ніж в Україні. От вам і відповідь для чого створений антимонопольний комітет та що таке маркетинг.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 15:33
А по яким параметрам ви дали оцінку, що там немає загальної "біди?"
Ви були в Турції нещодавно?
Поспілкувалися з пенсіонерами? Підприємцями? Держслужбовцями? Спитали як їм живеться?
У нас в 15-му році теж не було "великої біди", просто зарплата в 200 у.о. стала за щастя, в багатьох згоріли заощадження, почали люди мільйонами виїзжати на заробітки, пенсіонери взагалі почали отримувати їжу і ліки по нормам блокадного ленінграда, банківська сфера втратила більше 30% капітала і склалася по чисельності вдвоє, але по-вашому "велокої біди не було"! А що ж тоді "біда", а що таке "велика біда?"
А я кажу, що біда була і прийшла в 15-му, ми втратили багато років в розвитку і могли б краще підготуватись до 24.02.22, якби не грохнули тоді економіку дефолтним девалом з руйнівними наслідками.
Ще раз повернулись до диспуту чи лікує кратний девал? Моя думка, що він гірше бойових дій і коврових бомбометань, але олігархам він подобається, бо кріпакам взагалі можна нічого не платити(((
По курсу, топчемося біля рівня 40.50, нічого цікавого.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 15:34
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............13.01.2023...........16.01.2023
дата розрахунку..............12.01.2023............13.01.2023
Євро.................................39,357...................39,5361...+0.46%
Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0811 (вчера 1.0763)
Индекс доллара DXY в 15-00 102.46 (вчера 103.03)
После пары дней в боковике индекс доллара снова обвалился и достиг минимальных с мая прошлого года значений.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 17:29
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:08
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:54
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Привіт!
Хто знає: на деяких купюрах відсутні літери FW (Форт Уорт) у верхньому лівому кутку на 100 доларах 2017 року випуску.
|