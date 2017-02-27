Додано: П'ят 13 січ, 2023 20:16

Дюрі-бачі написав: somilitark написав: Ще раз повернулись до диспуту чи лікує кратний девал? Ще раз повернулись до диспуту чи лікує кратний девал?

Є хвороби, які лікує. Зокрема і в нас назріває одна із таких проблем: піраміда ОВДП з непідйомними %, яку без девальвації буде дуже важко розгребсти. Є хвороби, які лікує. Зокрема і в нас назріває одна із таких проблем: піраміда ОВДП з непідйомними %, яку без девальвації буде дуже важко розгребсти.

Пане "професор", може повернемося до 3-го класу середньої школи і ви запитаєте себе, що таке "піраміда" і які вона має ознаки?Щоб ви довго не гуглили, я нагадаю вам, що піраміда, це коли якесь явище зростає дуже швидко, в рази за короткий період, наприклад місяць, а головний фактор і рушійна сили будь якої піраміди, це не можливість її функцонування без нових вкладень, коли виплати першим вкладчикам залежать від притока нових.Так ось піраміда ОВДП це улюблений прийом рашапропагандистів, вони цим темником годують роками, але напевне тільки діти вірять в 2 речі, це Санта Клауса і "піраміду ОВДП".Ще треба дітям звернути увагу і нарешті розібратись, так хто вкладчики цієї "піраміди, сподіваюсь ви вже знаєте слово і поняття структура. Так ось більше 80% вкладчиків цієї піраміди це НБУ та держбанки, плюс місцеві громади.Решта це нерезеденти, приватні банки і фізособи з юрособами.Скільки тих не державних вкладчиків піраміди? Ну може ярдів 300 буде?Це скільки доларів? 8 ярдів?А пан знає які зараз ЗВР країни? Навіть якщо всі приватні учасники "піраміди" захочуть забрати власні кошти, то держава без проблем розрахується з бажаючими.Ось і все, що треба знати про "піраміду ОВДП", таке відчуття, що я спілкуюсь з 16-ти річним підлітком, який знайшов дуже патріотичний сайт страна.юа і чомусь вирішив, що він в усьому "розбирається"))))