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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 13:31
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Всі, хто пройдуть тест до 16.01.2023 стають учасниками розіграшу 3-х курсів з безкоштовним доступом до знань й уроків Академії.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 15:08
Re: Валютний ринок в контексті ДС
одна фура 25 тон вартість доставки 5000 у.о з Турції + пдв 20% + мито 0%
При цьому кожна тона на 20-25 тис грн дешевше ніж в Україні в перекупів
у нас тона 83500 грн , а там 1427 у.о. з податками і з доставкою, бо тона з заводу в Турції 1000 у.е.
і це чорний метал якого в Україні нема ...
хто у нас виготовляв в Україні чорний метал чи виготовляє ? невже в нас його нема ?
просто так
Додано: П'ят 13 січ, 2023 15:16
Два коментарі
1) Ви думаєте чому в Туреччині девальвація ліри "космічна" але в загальному не скажеш що в країні біда. Тому, що девальвація допомагає туркам продавати на експорт. От ви навели конкретний приклад додаткової конкурентноспроможності товару завдяки девальвації.
2) Колись ще як жив і працював у Львові, фірма де працював купувала словацькі труби які були дешевші за українські. І питання було не в логістиці, а саме в цінах. При тому що ті ж українські заводи, щоб вийти на європейський ринок продавали в Європі українські труби суттєво дешевше ніж в Україні. От вам і відповідь для чого створений антимонопольний комітет та що таке маркетинг.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 15:33
А по яким параметрам ви дали оцінку, що там немає загальної "біди?"
Ви були в Турції нещодавно?
Поспілкувалися з пенсіонерами? Підприємцями? Держслужбовцями? Спитали як їм живеться?
У нас в 15-му році теж не було "великої біди", просто зарплата в 200 у.о. стала за щастя, в багатьох згоріли заощадження, почали люди мільйонами виїзжати на заробітки, пенсіонери взагалі почали отримувати їжу і ліки по нормам блокадного ленінграда, банківська сфера втратила більше 30% капітала і склалася по чисельності вдвоє, але по-вашому "велокої біди не було"! А що ж тоді "біда", а що таке "велика біда?"
А я кажу, що біда була і прийшла в 15-му, ми втратили багато років в розвитку і могли б краще підготуватись до 24.02.22, якби не грохнули тоді економіку дефолтним девалом з руйнівними наслідками.
Ще раз повернулись до диспуту чи лікує кратний девал? Моя думка, що він гірше бойових дій і коврових бомбометань, але олігархам він подобається, бо кріпакам взагалі можна нічого не платити(((
По курсу, топчемося біля рівня 40.50, нічого цікавого.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 15:34
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............13.01.2023...........16.01.2023
дата розрахунку..............12.01.2023............13.01.2023
Євро.................................39,357...................39,5361...+0.46%
Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0811 (вчера 1.0763)
Индекс доллара DXY в 15-00 102.46 (вчера 103.03)
После пары дней в боковике индекс доллара снова обвалился и достиг минимальных с мая прошлого года значений.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 17:29
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:08
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: П'ят 13 січ, 2023 19:23
Re: Валютний ринок в контексті ДС
НБУ: Грошова маса за рік зросла на 435 мільярдів
Грошова маса в Україні (агрегат M3) після зростання на 12% у 2021 році минулого року збільшилася ще на 21%, або на 435,2 млрд грн, — до 2,51 трлн грн. Про це пише «Бізнес.Цензор» з посиланням на дані НБУ.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 20:16
Пане "професор", може повернемося до 3-го класу середньої школи і ви запитаєте себе, що таке "піраміда" і які вона має ознаки?
Щоб ви довго не гуглили, я нагадаю вам, що піраміда, це коли якесь явище зростає дуже швидко, в рази за короткий період, наприклад місяць, а головний фактор і рушійна сили будь якої піраміди, це не можливість її функцонування без нових вкладень, коли виплати першим вкладчикам залежать від притока нових.
Так ось піраміда ОВДП це улюблений прийом рашапропагандистів, вони цим темником годують роками, але напевне тільки діти вірять в 2 речі, це Санта Клауса і "піраміду ОВДП".
Ще треба дітям звернути увагу і нарешті розібратись, так хто вкладчики цієї "піраміди, сподіваюсь ви вже знаєте слово і поняття структура. Так ось більше 80% вкладчиків цієї піраміди це НБУ та держбанки, плюс місцеві громади.
Решта це нерезеденти, приватні банки і фізособи з юрособами.
Скільки тих не державних вкладчиків піраміди? Ну може ярдів 300 буде?
Це скільки доларів? 8 ярдів?
А пан знає які зараз ЗВР країни? Навіть якщо всі приватні учасники "піраміди" захочуть забрати власні кошти, то держава без проблем розрахується з бажаючими.
Ось і все, що треба знати про "піраміду ОВДП", таке відчуття, що я спілкуюсь з 16-ти річним підлітком, який знайшов дуже патріотичний сайт страна.юа і чомусь вирішив, що він в усьому "розбирається"))))
Додано: П'ят 13 січ, 2023 20:29
навпаки, будь які ОВДП з будь-якими відсотками держава може погасити (якщо Нацбанк дозволить ).
а от як наслідок можлива девальвація
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