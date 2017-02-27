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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10239102401024110242

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.3 5 99
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
12%
12
40,50-41,00
27%
27
41,00-41,50
27%
27
41,50-42,00
11%
11
42,00-42,50
4%
4
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
5%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
5
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 20:32

  Дюрі-бачі написав:
  Сибарит написав:Это на 50 млрд. больше, чем в предыдущем периоде

Закрити дефіцит бюджету на зиму, а що робити весною?

в нас чесно кажуть - закривати дефіцит бюджету будуть зовнішньою допомогою.

й 50 ярдів грн дійсно в цьому випадку суттєво не впливають
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 20:41

somilitark запозичення під %, який перевищує дохід - це піраміда.
От як погасити облігації вже в цьому році:
1. Оголосити дефолт - не варіант.
2. Видати нові облігації на суму погашення + %.
Повторюючи 2 крок декілька разів, рано чи пізно таки доведеться зупинитись і погасити борг, який ростиме по експоненті.
Можливий варіант, якщо економіка виросте в рази відносно довоєнної, то погасити без емісії грошей і без суттєвої девальвації.
Дюрі-бачі
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