в нас чесно кажуть - закривати дефіцит бюджету будуть зовнішньою допомогою.
й 50 ярдів грн дійсно в цьому випадку суттєво не впливають
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 20:32
Додано: П'ят 13 січ, 2023 20:41
somilitark запозичення під %, який перевищує дохід - це піраміда.
От як погасити облігації вже в цьому році:
1. Оголосити дефолт - не варіант.
2. Видати нові облігації на суму погашення + %.
Повторюючи 2 крок декілька разів, рано чи пізно таки доведеться зупинитись і погасити борг, який ростиме по експоненті.
Можливий варіант, якщо економіка виросте в рази відносно довоєнної, то погасити без емісії грошей і без суттєвої девальвації.
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