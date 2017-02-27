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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10239102401024110242

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.3 5 99
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
12%
12
40,50-41,00
27%
27
41,00-41,50
27%
27
41,50-42,00
11%
11
42,00-42,50
4%
4
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
5%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
5
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 20:32

  Дюрі-бачі написав:
  Сибарит написав:Это на 50 млрд. больше, чем в предыдущем периоде

Закрити дефіцит бюджету на зиму, а що робити весною?

в нас чесно кажуть - закривати дефіцит бюджету будуть зовнішньою допомогою.

й 50 ярдів грн дійсно в цьому випадку суттєво не впливають
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 20:41

somilitark запозичення під %, який перевищує прибуток - це піраміда.
От як погасити облігації вже в цьому році:
1. Оголосити дефолт - не варіант.
2. Видати нові облігації на суму погашення + %.
Повторюючи 2 крок декілька разів, рано чи пізно таки доведеться зупинитись і погасити борг, який ростиме по експоненті.
Можливий варіант, якщо економіка виросте в рази відносно довоєнної, то погасити без емісії грошей і без суттєвої девальвації.

  somilitark написав:Скільки тих не державних вкладчиків піраміди? Ну може ярдів 300 буде?

https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills
Я тут нарахував 585 млрд. грн. (15 млрд. $), всередньому під 19% річних.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 13 січ, 2023 21:05, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 21:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Євро зливаємо?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 21:37

  alex lem написав:Провінція
40,45/40,6
42,8/43.15

На вечір були
40,45/40,65
42,85/43,25
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 21:49

  Дюрі-бачі написав:somilitark запозичення під %, який перевищує прибуток - це піраміда.
От як погасити облігації вже в цьому році:
1. Оголосити дефолт - не варіант.
2. Видати нові облігації на суму погашення + %.
Повторюючи 2 крок декілька разів, рано чи пізно таки доведеться зупинитись і погасити борг, який ростиме по експоненті.
Можливий варіант, якщо економіка виросте в рази відносно довоєнної, то погасити без емісії грошей і без суттєвої девальвації.

  somilitark написав:Скільки тих не державних вкладчиків піраміди? Ну може ярдів 300 буде?

https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills
Я тут нарахував 585 млрд. грн. (15 млрд. $), всередньому під 19% річних.

А як нарахував? Пан знає структуру вкладень по комбанкам? Наприклад Приватбанк найбільший гравець на ринку ОВДП, це що означає? Пан "професор" знає хто власник Приватбанка? А ще пан не чув, що ОВДП це не обовїязково всі річні і під 19%, вони бувають навіть на 5 років під 11% :lol:

Ну, а робити висновки під час війни що там "з економікою" і можливістю виплачувати відсотки це вже взагалі за межами здорового глузду, працює друкарський верстат, емісія компенсується західною допомогою, яка надходить в валюті, ступінь ЖЖЖ регулюється об'ємом інтервенцій валюти які ми можем собі дозволити.
Війна це біда, зараз початковий етап ж і багато чого нас чекає неприємного, але бігати як пропагандист зрадіо з тими "зрадами" в такий не простий час, тим паче не там де може прийти справжня біда, то багато розуму не треба((((
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 22:00

somilitark Ваше бачення зрозумів: дефолт по внутрішніх зобов'язаннях. Як буде насправді - дізнаємось через кілька років.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 22:04

  Дюрі-бачі написав:somilitark Ваше бачення зрозумів: дефолт по внутрішніх зобов'язаннях. Як буде насправді - дізнаємось через кілька років.

Що зрозуміли?
Я себе відчуваю наче з першачком спілкуюсь, який несе випадкові слова.
А що таке дефолт? Як держава може допустити не виплату по зобов'язанням, якщо по суті вона винна сама собі?
У вас 2 плюс два дорівнює казна що, читайте гілку з першого дня і не смішіть народ, починайте з самих азів, бо там справжня біда, не позорьтесь "зі своїм баченням")))
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 22:09

  Дюрі-бачі написав:somilitark запозичення під %, який перевищує прибуток - це піраміда.
От як погасити облігації вже в цьому році:
1. Оголосити дефолт - не варіант.
2. Видати нові облігації на суму погашення + %.
Повторюючи 2 крок декілька разів, рано чи пізно таки доведеться зупинитись і погасити борг, який ростиме по експоненті.
Можливий варіант, якщо економіка виросте в рази відносно довоєнної, то погасити без емісії грошей і без суттєвої девальвації.

  somilitark написав:Скільки тих не державних вкладчиків піраміди? Ну може ярдів 300 буде?

https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills
Я тут нарахував 585 млрд. грн. (15 млрд. $), всередньому під 19% річних.

а де в нас відсотки, які перевищують прибуток????
облігації можна перевипустити без кінця - відсотки так, за рахунок бюджету.
сума боргу суттєва, але її можна тримати
Shaman
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