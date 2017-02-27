somilitark запозичення під %, який перевищує прибуток - це піраміда. От як погасити облігації вже в цьому році: 1. Оголосити дефолт - не варіант. 2. Видати нові облігації на суму погашення + %. Повторюючи 2 крок декілька разів, рано чи пізно таки доведеться зупинитись і погасити борг, який ростиме по експоненті. Можливий варіант, якщо економіка виросте в рази відносно довоєнної, то погасити без емісії грошей і без суттєвої девальвації.
somilitark написав:Скільки тих не державних вкладчиків піраміди? Ну може ярдів 300 буде?
Дюрі-бачі написав:somilitark запозичення під %, який перевищує прибуток - це піраміда. От як погасити облігації вже в цьому році: 1. Оголосити дефолт - не варіант. 2. Видати нові облігації на суму погашення + %. Повторюючи 2 крок декілька разів, рано чи пізно таки доведеться зупинитись і погасити борг, який ростиме по експоненті. Можливий варіант, якщо економіка виросте в рази відносно довоєнної, то погасити без емісії грошей і без суттєвої девальвації.
somilitark написав:Скільки тих не державних вкладчиків піраміди? Ну може ярдів 300 буде?
А як нарахував? Пан знає структуру вкладень по комбанкам? Наприклад Приватбанк найбільший гравець на ринку ОВДП, це що означає? Пан "професор" знає хто власник Приватбанка? А ще пан не чув, що ОВДП це не обовїязково всі річні і під 19%, вони бувають навіть на 5 років під 11%
Ну, а робити висновки під час війни що там "з економікою" і можливістю виплачувати відсотки це вже взагалі за межами здорового глузду, працює друкарський верстат, емісія компенсується західною допомогою, яка надходить в валюті, ступінь ЖЖЖ регулюється об'ємом інтервенцій валюти які ми можем собі дозволити. Війна це біда, зараз початковий етап ж і багато чого нас чекає неприємного, але бігати як пропагандист зрадіо з тими "зрадами" в такий не простий час, тим паче не там де може прийти справжня біда, то багато розуму не треба((((
Дюрі-бачі написав:somilitark Ваше бачення зрозумів: дефолт по внутрішніх зобов'язаннях. Як буде насправді - дізнаємось через кілька років.
Що зрозуміли? Я себе відчуваю наче з першачком спілкуюсь, який несе випадкові слова. А що таке дефолт? Як держава може допустити не виплату по зобов'язанням, якщо по суті вона винна сама собі? У вас 2 плюс два дорівнює казна що, читайте гілку з першого дня і не смішіть народ, починайте з самих азів, бо там справжня біда, не позорьтесь "зі своїм баченням")))
Дюрі-бачі написав:somilitark запозичення під %, який перевищує прибуток - це піраміда. От як погасити облігації вже в цьому році: 1. Оголосити дефолт - не варіант. 2. Видати нові облігації на суму погашення + %. Повторюючи 2 крок декілька разів, рано чи пізно таки доведеться зупинитись і погасити борг, який ростиме по експоненті. Можливий варіант, якщо економіка виросте в рази відносно довоєнної, то погасити без емісії грошей і без суттєвої девальвації.
somilitark написав:Скільки тих не державних вкладчиків піраміди? Ну може ярдів 300 буде?