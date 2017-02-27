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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 23:41
Дюрі-бачі Мені дуже цікава думка "економістів" в країні, де йде наймасштабніша війна у цьому тисячолітті... В мене одне питання, як, те що ви написали стикується з 2022 роком. 10 місяців пройшло, але армагеддону не трапилося? Тим більше, що валютного та боргового ринку зараз не існує(в повному розумінні цього терміну) і найближчім часом існувати не буде...
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