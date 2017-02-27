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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10240102411024210243

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.3 5 99
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
12%
12
40,50-41,00
27%
27
41,00-41,50
27%
27
41,50-42,00
11%
11
42,00-42,50
4%
4
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
5%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
5
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 23:41

Дюрі-бачі Мені дуже цікава думка "економістів" в країні, де йде наймасштабніша війна у цьому тисячолітті... В мене одне питання, як, те що ви написали стикується з 2022 роком. 10 місяців пройшло, але армагеддону не трапилося? Тим більше, що валютного та боргового ринку зараз не існує(в повному розумінні цього терміну) і найближчім часом існувати не буде...
starsn
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