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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 23:41
Дюрі-бачі Мені дуже цікава думка "економістів" в країні, де йде наймасштабніша війна у цьому тисячолітті... В мене одне питання, як, те що ви написали стикується з 2022 роком. 10 місяців пройшло, але армагеддону не трапилося? Тим більше, що валютного та боргового ринку зараз не існує(в повному розумінні цього терміну) і найближчім часом існувати не буде...
Додано: Суб 14 січ, 2023 00:28
starsn міжнародна допомога спасає поки триває війна. Але вона не вічна
Додано: Суб 14 січ, 2023 07:50
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Ого, таку мудру річ може лише такий Доцент написати
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 14 січ, 2023 09:53, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 14 січ, 2023 09:44
Василь-Рівне буває, коли лізеш не в свою галузь. Дякую всім за змістовні зауваження.
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