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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 23:41
Дюрі-бачі Мені дуже цікава думка "економістів" в країні, де йде наймасштабніша війна у цьому тисячолітті... В мене одне питання, як, те що ви написали стикується з 2022 роком. 10 місяців пройшло, але армагеддону не трапилося? Тим більше, що валютного та боргового ринку зараз не існує(в повному розумінні цього терміну) і найближчім часом існувати не буде...
Додано: Суб 14 січ, 2023 00:28
starsn міжнародна допомога спасає поки триває війна. Але вона не вічна
Додано: Суб 14 січ, 2023 07:50
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Ого, таку мудру річ може лише такий Доцент написати
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 14 січ, 2023 09:53, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 14 січ, 2023 09:44
Василь-Рівне буває, коли лізеш не в свою галузь. Дякую всім за змістовні зауваження.
Додано: Суб 14 січ, 2023 13:09
Додано: Суб 14 січ, 2023 13:22
Re: Валютний ринок в контексті ДС
гроші за підсумками грудня.
кількість грошей в банківський системі зросла до 535 ярдів грн, за місяць - на 103 ярди грн, з початку року - на 287 ярдів грн.
кеш досяг 715 ярдів грн. за місяць зріс на 27 ярд грн, за рік - на 87 ярдів грн.
відповідно за грудень збільшилися залишки як на рахунках фізосіб - 596 ярдів грн (зростання за місяць 36 ярдів грн), так й юросіб - 612 ярдів грн (зростання за місяць 57 ярдів грн). й та, й та сума є рекордами.
цікаво дивитись на зростання валютних депо - все більше народу втягується в карусель валютних депо
зростання депо складає
серпень - 20 млн дол
вересень - 51 млн дол
жовтень - 212 млн дол
листопад - 217 млн дол
грудень - 312 млн дол
загальні цифри не надто великі, ми навіть не досягли рівня минулого року у валюті, але динаміка - майже подвоюється
кредити очікувано зменшуються. механізм грошової трансмісії не працює - хто б що не мав на увазі під цим терміном (але звучить солідно)
якась цікавинка з валютними кредитами фізособам - на початок грудня - 609 млн дол, на кінець - 356 млн дол. хтось знає, що сталося?
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 14 січ, 2023 13:27, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 14 січ, 2023 13:25
хто Вам таке сказав ? маю на увазі, що допомога й надалі буде
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 14 січ, 2023 13:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 14 січ, 2023 13:28
Додано: Суб 14 січ, 2023 13:33
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Так що, очікувати кратну (х2, х3) девальвацію гривні після закінчення війни?
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