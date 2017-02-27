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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10241102421024310244>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.3 5 100
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
12%
12
40,50-41,00
28%
28
41,00-41,50
27%
27
41,50-42,00
11%
11
42,00-42,50
4%
4
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
5%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
5
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 23:41

Дюрі-бачі Мені дуже цікава думка "економістів" в країні, де йде наймасштабніша війна у цьому тисячолітті... В мене одне питання, як, те що ви написали стикується з 2022 роком. 10 місяців пройшло, але армагеддону не трапилося? Тим більше, що валютного та боргового ринку зараз не існує(в повному розумінні цього терміну) і найближчім часом існувати не буде...
starsn
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 00:28

starsn міжнародна допомога спасає поки триває війна. Але вона не вічна
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 07:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі написав:Нацбанк міг би собі продати ОВДП під 0% але видає під ринковий %.

Ого, таку мудру річ може лише такий Доцент написати :D

Зображення
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 14 січ, 2023 09:53, всього редагувалось 2 разів.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 09:44

Василь-Рівне буває, коли лізеш не в свою галузь. Дякую всім за змістовні зауваження.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 11:11

Запорожье
40,50/40,55
43,00/43,10
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 13:09

  edvardd написав:Запорожье
40,50/40,55
43,00/43,10

40,55/40,60
43,00/43,20
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 13:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

гроші за підсумками грудня.

кількість грошей в банківський системі зросла до 535 ярдів грн, за місяць - на 103 ярди грн, з початку року - на 287 ярдів грн.

кеш досяг 715 ярдів грн. за місяць зріс на 27 ярд грн, за рік - на 87 ярдів грн.

відповідно за грудень збільшилися залишки як на рахунках фізосіб - 596 ярдів грн (зростання за місяць 36 ярдів грн), так й юросіб - 612 ярдів грн (зростання за місяць 57 ярдів грн). й та, й та сума є рекордами.

цікаво дивитись на зростання валютних депо - все більше народу втягується в карусель валютних депо :)
зростання депо складає
серпень - 20 млн дол
вересень - 51 млн дол
жовтень - 212 млн дол
листопад - 217 млн дол
грудень - 312 млн дол

загальні цифри не надто великі, ми навіть не досягли рівня минулого року у валюті, але динаміка - майже подвоюється ;)

кредити очікувано зменшуються. механізм грошової трансмісії не працює - хто б що не мав на увазі під цим терміном (але звучить солідно) :D

якась цікавинка з валютними кредитами фізособам - на початок грудня - 609 млн дол, на кінець - 356 млн дол. хтось знає, що сталося?
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 14 січ, 2023 13:27, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 13:25

  Дюрі-бачі написав:starsn міжнародна допомога спасає поки триває війна. Але вона не вічна


хто Вам таке сказав ? маю на увазі, що допомога й надалі буде
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 14 січ, 2023 13:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 13:28

  Yuri_61 написав:
  Дюрі-бачі написав:starsn міжнародна допомога спасає поки триває війна. Але вона не вічна


хто Вам таке сказав?

все минає... :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 13:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Так що, очікувати кратну (х2, х3) девальвацію гривні після закінчення війни?
Yuri_61
 
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