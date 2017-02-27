|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 січ, 2023 13:43
Yuri_61 написав:
Так що, очікувати кратну (х2, х3) девальвацію гривні після закінчення війни?
якщо це питання на моє повідомлення - то про точні цифри девалу це не до мене - тут є багато прогнозистів
але тренд є - за наявних цифр очікую курс не менше 50-55 грн (але це консервативна оцінка).
й ми ще нічого не закінчили - подивимось, які цифри будуть далі
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 2729
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 389 раз.
- Подякували: 838 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Суб 14 січ, 2023 13:54
Shaman написав: Yuri_61 написав:
Так що, очікувати кратну (х2, х3) девальвацію гривні після закінчення війни?
але тренд є - за наявних цифр очікую курс не менше 50-55 грн (але це консервативна оцінка).
й ми ще нічого не закінчили - подивимось, які цифри будуть далі
50 - 55 це очікуваний Вами курс НБУ чи на готівковому ринку?
і коли? на НР 2024? Чи раніше?
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2383
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 245 раз.
- Подякували: 400 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 14 січ, 2023 14:11
Yuri_61 написав: Shaman написав: Yuri_61 написав:
Так що, очікувати кратну (х2, х3) девальвацію гривні після закінчення війни?
але тренд є - за наявних цифр очікую курс не менше 50-55 грн (але це консервативна оцінка).
й ми ще нічого не закінчили - подивимось, які цифри будуть далі
50 - 55 це очікуваний Вами курс НБУ чи на готівковому ринку?
і коли? на НР 2024? Чи раніше?
в поточній ситуації не можна встановлювати часові рамки.
є декілька подій, які суттєво вплинуть на курс при їх настанні:
- закінчення війни/бойових дій
- відміна валютних обмежень, у тому числі фіксований курс
коли це станеться можна тільки вгадати, обґрунтовано спрогнозувати - не вдасться.
тому чекаємо та спостерігаємо
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 2729
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 389 раз.
- Подякували: 838 раз.
-
- Профіль
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|31830
|35425660
|
Суб 14 січ, 2023 15:05
чик
|
|1698
|12611132
|
|
|7975
|22880305
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|