RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10241102421024310244

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.3 5 100
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
12%
12
40,50-41,00
28%
28
41,00-41,50
27%
27
41,50-42,00
11%
11
42,00-42,50
4%
4
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
5%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
5
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 13:43

  Yuri_61 написав:Так що, очікувати кратну (х2, х3) девальвацію гривні після закінчення війни?

якщо це питання на моє повідомлення - то про точні цифри девалу це не до мене - тут є багато прогнозистів :D

але тренд є - за наявних цифр очікую курс не менше 50-55 грн (але це консервативна оцінка).

й ми ще нічого не закінчили - подивимось, які цифри будуть далі
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2732
З нами з: 29.09.19
Подякував: 389 раз.
Подякували: 838 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 13:54

  Shaman написав:
  Yuri_61 написав:Так що, очікувати кратну (х2, х3) девальвацію гривні після закінчення війни?

але тренд є - за наявних цифр очікую курс не менше 50-55 грн (але це консервативна оцінка).
й ми ще нічого не закінчили - подивимось, які цифри будуть далі


50 - 55 це очікуваний Вами курс НБУ чи на готівковому ринку?
і коли? на НР 2024? Чи раніше?
Yuri_61
 
Повідомлень: 2383
З нами з: 30.09.15
Подякував: 245 раз.
Подякували: 400 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 14:11

  Yuri_61 написав:
  Shaman написав:
  Yuri_61 написав:Так що, очікувати кратну (х2, х3) девальвацію гривні після закінчення війни?

але тренд є - за наявних цифр очікую курс не менше 50-55 грн (але це консервативна оцінка).
й ми ще нічого не закінчили - подивимось, які цифри будуть далі


50 - 55 це очікуваний Вами курс НБУ чи на готівковому ринку?
і коли? на НР 2024? Чи раніше?

в поточній ситуації не можна встановлювати часові рамки.

є декілька подій, які суттєво вплинуть на курс при їх настанні:
- закінчення війни/бойових дій
- відміна валютних обмежень, у тому числі фіксований курс

коли це станеться можна тільки вгадати, обґрунтовано спрогнозувати - не вдасться.

тому чекаємо та спостерігаємо 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2732
З нами з: 29.09.19
Подякував: 389 раз.
Подякували: 838 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 17:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Що з бюджетом?

Насправді, якщо дивитися за цифрами – не так вже й погано, враховуючи війну. Податкові надходження за 11 місяців 2022 склали 1 207 млрд грн, що менше аналогічного періоду минулого року лише на 88 ярдів грн, на 7%. Головне – це зменшення надходження ПДВ від імпорту – на третину, на 115 ярдів грн, до 224 ярдів грн. Сальдо від внутрішнього ПДВ навіть краще на 55 ярдів грн, але це тільки тому, що надходження залишилось на попередньому рівні - 273 ярда грн, а ось повернення зменшилось майже вдвічі – з 142 ярда грн до 76. З ПДВ зараз взагалі повний непотріб з боку податкової, але це тема окремої розмови.

Дефіцит бюджету обумовлен значним зростання витрат з 1 494 до 2 555 ярдів грн за 11 місяців 2022, більше 1 трлн грн. Основні статті – оборона з 105 до 960 ярдів грн й громадський порядок та безпека – з 146 до 368 ярдів грн. З них 619 ярдів – збільшення виплат на оплату праці.

Закрили дефіцит:
- Безкоштовні гранти - 343 ярда грн
- Іноземні позики – 519 ярдів грн
- Викуп ОВДП Нацбанком – 400 ярдів грн

По іншим власникам ОВДП пройшло зменшення, тобто загалом за 2022 бюджет не залучав кошти, а погашав. Портфель ОВДП, крім НБУ, за 11 місяців схуднув зі 748 до 649 ярдів грн, майже на 100 ярдів. До речі, зо грудня якісь юрособи купили ОВДП аж на 30 ярдів грн – хто б це міг бути? Та й вже в січні банки почали знову купувати ОВДП – поки що на 13 ярдів. Гадаю, всі необхідні для резерву 50-70 ярдів грн відкуплять.

Якось так 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2732
З нами з: 29.09.19
Подякував: 389 раз.
Подякували: 838 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 18:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:Що з бюджетом?

Місцеві бюджети ще і у виграші і вкладаються в дороги:
Обсяги витрат областей на утримання доріг часом у десятки разів перевищують видатки на ТрО і громадську безпеку. Важливо — утримання доріг це не будівництво, а підтримання у належному стані існуючої інфраструктури, тобто поточні ремонти. Ті самі ремонти, на які після кількох років затятого «Великого будівництва» видатки, навпаки, мали би скорочуватися. https://zn.ua/ukr/economics_of_regions/ ... vitiv.html
...у Львівській області доходи зросли на 41% порівняно із 2021 роком, у Закарпатській — на 38%, у Волинській та Івано-Франківській — на 31, у Рівненській — на 27, у Дніпропетровській — на 16, у Києві та області — на 5 і 7% відповідно.
Основна причина такого розквіту — надходження від податку на доходи фізичних осіб, які зросли на 35%. Цей податок із зарплат дає 68% доходів загальних фондів бюджетів на місцях. Торік ПДФО, попри війну та внутрішню міграцію, стало більше, бо, по-перше, на початку 2022-го на 4% зріс норматив його відрахування до місцевих бюджетів, а по-друге, дякуючи зарплатам військових. Причому друга причина — ключова.
Якщо подивитися на помісячну динаміку ПДФО, значне його збільшення починається якраз із березня 2022 року, коли військові зарплати стрімко зросли. Наразі ж із 25 млрд грн ПДФО, які щомісяця отримує скарбниця, 10 млрд — це податки з грошового забезпечення, винагород та інших виплат військовослужбовцям. Тобто дякуючи солдатам регіони не лише можуть спокійно жити і працювати, вони ще й фінансово почуваються значно краще.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5562
З нами з: 19.04.12
Подякував: 84 раз.
Подякували: 869 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 18:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:якась цікавинка з валютними кредитами фізособам - на початок грудня - 609 млн дол, на кінець - 356 млн дол. хтось знає, що сталося?

Я не знаю, но могу достаточно уверенно предположить, что списали безнадегу.
Слишком давно у нас валютные кредиты физикам запрещены.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6775
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5678 раз.
Подякували: 18066 раз.
 
Профіль
73
37
33
2
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 18:12

  Сибарит написав:
  Shaman написав:якась цікавинка з валютними кредитами фізособам - на початок грудня - 609 млн дол, на кінець - 356 млн дол. хтось знає, що сталося?

Я не знаю, но могу достаточно уверенно предположить, что списали безнадегу.
Слишком давно у нас валютные кредиты физикам запрещены.

можливо, це дійсна стара іпотека, коли народ встряг ще ПА8.

але зазвичай в цьому звіті показують загальну суму, без нарахування резерву - а щоб взагалі списали?

може конвертували примусово - треба почекати розгорнуті дані по банкам
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2732
З нами з: 29.09.19
Подякував: 389 раз.
Подякували: 838 раз.
 
Профіль
1
3
  #<1 ... 10241102421024310244
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3182, 3183, 3184
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31830 35427248
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 січ, 2023 15:05
чик
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 168, 169, 170
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1698 12611159
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лис, 2022 17:50
lara_08
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22880342
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3518)
14.01.2023 17:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.