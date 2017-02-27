Насправді, якщо дивитися за цифрами – не так вже й погано, враховуючи війну. Податкові надходження за 11 місяців 2022 склали 1 207 млрд грн, що менше аналогічного періоду минулого року лише на 88 ярдів грн, на 7%. Головне – це зменшення надходження ПДВ від імпорту – на третину, на 115 ярдів грн, до 224 ярдів грн. Сальдо від внутрішнього ПДВ навіть краще на 55 ярдів грн, але це тільки тому, що надходження залишилось на попередньому рівні - 273 ярда грн, а ось повернення зменшилось майже вдвічі – з 142 ярда грн до 76. З ПДВ зараз взагалі повний непотріб з боку податкової, але це тема окремої розмови.
Дефіцит бюджету обумовлен значним зростання витрат з 1 494 до 2 555 ярдів грн за 11 місяців 2022, більше 1 трлн грн. Основні статті – оборона з 105 до 960 ярдів грн, й громадський порядок та безпека – з 146 до 368 ярдів грн. З них 619 ярдів – збільшення виплат на оплату праці.
По іншим власникам ОВДП пройшло зменшення, тобто загалом за 2022 бюджет не залучав кошти, а погашав. Портфель ОВДП, крім НБУ, за 11 місяців схуднув зі 748 до 649 ярдів грн, майже на 100 ярдів. До речі, 30 грудня якісь юрособи купили ОВДП аж на 30 ярдів грн – хто б це міг бути? Та й вже в січні банки почали знову купувати ОВДП – поки що на 13 ярдів. Гадаю, всі необхідні для резерву 50-70 ярдів грн відкуплять.
Якось так
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 14 січ, 2023 19:34, всього редагувалось 1 раз.
Місцеві бюджети ще і у виграші і вкладаються в дороги:
Обсяги витрат областей на утримання доріг часом у десятки разів перевищують видатки на ТрО і громадську безпеку. Важливо — утримання доріг це не будівництво, а підтримання у належному стані існуючої інфраструктури, тобто поточні ремонти. Ті самі ремонти, на які після кількох років затятого «Великого будівництва» видатки, навпаки, мали би скорочуватися. https://zn.ua/ukr/economics_of_regions/ ... vitiv.html ...у Львівській області доходи зросли на 41% порівняно із 2021 роком, у Закарпатській — на 38%, у Волинській та Івано-Франківській — на 31, у Рівненській — на 27, у Дніпропетровській — на 16, у Києві та області — на 5 і 7% відповідно. Основна причина такого розквіту — надходження від податку на доходи фізичних осіб, які зросли на 35%. Цей податок із зарплат дає 68% доходів загальних фондів бюджетів на місцях. Торік ПДФО, попри війну та внутрішню міграцію, стало більше, бо, по-перше, на початку 2022-го на 4% зріс норматив його відрахування до місцевих бюджетів, а по-друге, дякуючи зарплатам військових. Причому друга причина — ключова. Якщо подивитися на помісячну динаміку ПДФО, значне його збільшення починається якраз із березня 2022 року, коли військові зарплати стрімко зросли. Наразі ж із 25 млрд грн ПДФО, які щомісяця отримує скарбниця, 10 млрд — це податки з грошового забезпечення, винагород та інших виплат військовослужбовцям. Тобто дякуючи солдатам регіони не лише можуть спокійно жити і працювати, вони ще й фінансово почуваються значно краще.