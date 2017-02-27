Додано: Суб 14 січ, 2023 17:53

Що з бюджетом?Насправді, якщо дивитися за цифрами – не так вже й погано, враховуючи війну. Податкові надходження за 11 місяців 2022 склалимлрд грн, що менше аналогічного періоду минулого року лише наярдів грн, на 7%. Головне – це зменшення надходження ПДВ від імпорту – на третину, наярдів грн, доярдів грн. Сальдо від внутрішнього ПДВ навіть краще наярдів грн, але це тільки тому, що надходження залишилось на попередньому рівні -ярда грн, а ось повернення зменшилось майже вдвічі – зярда грн до. З ПДВ зараз взагалі повний непотріб з боку податкової, але це тема окремої розмови.Дефіцит бюджету обумовлен значним зростання витрат здоярдів грн за 11 місяців 2022, більшегрн. Основні статті – оборона здоярдів грн, й громадський порядок та безпека – здоярдів грн. З нихярдів – збільшення виплат на оплату праці.Закрили дефіцит:- Безкоштовні гранти -ярда грн- Іноземні позики –ярдів грн- Викуп ОВДП Нацбанком –ярдів грнПо іншим власникам ОВДП пройшло зменшення, тобто загалом за 2022 бюджет не залучав кошти, а погашав. Портфель ОВДП, крім НБУ, за 11 місяців схуднув зідоярдів грн, майже наярдів. До речі, 30 грудня якісь юрособи купили ОВДП аж наярдів грн – хто б це міг бути? Та й вже в січні банки почали знову купувати ОВДП – поки що наярдів. Гадаю, всі необхідні для резервуярдів грн відкуплять.Якось так