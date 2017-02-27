RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10242102431024410245

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.3 5 100
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
12%
12
40,50-41,00
28%
28
41,00-41,50
27%
27
41,50-42,00
11%
11
42,00-42,50
4%
4
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
5%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
5
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 23:11

  Ромасик написав:
Shaman написав:але тренд є - за наявних цифр очікую курс не менше 50-55 грн (але це консервативна оцінка).
й ми ще нічого не закінчили - подивимось, які цифри будуть далі

50 - 55 це очікуваний Вами курс НБУ чи на готівковому ринку?
і коли? на НР 2024? Чи раніше?

в поточній ситуації не можна встановлювати часові рамки.

є декілька подій, які суттєво вплинуть на курс при їх настанні:
- закінчення війни/бойових дій
- відміна валютних обмежень, у тому числі фіксований курс

коли це станеться можна тільки вгадати, обґрунтовано спрогнозувати - не вдасться.

тому чекаємо та спостерігаємо 8)

Зебра була і то чеснішою

???
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2736
З нами з: 29.09.19
Подякував: 390 раз.
Подякували: 841 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 23:15

  Успіх написав:
  Shaman написав:є декілька подій, які суттєво вплинуть на курс при їх настанні:
- закінчення війни/бойових дій

Тобто, зразу після нашої перемоги - гривня плавно, або швидко - але тільки буде мати один напрямок - піде обезцінюватись?
І обезцінювання до 50% - це ще буде "за щастя"?

на жаль, так.

тільки 50% ви від якої величини рахуєте?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2736
З нами з: 29.09.19
Подякував: 390 раз.
Подякували: 841 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 23:26

  Успіх написав:
  Shaman написав:є декілька подій, які суттєво вплинуть на курс при їх настанні:
- закінчення війни/бойових дій

Тобто, зразу після нашої перемоги - гривня плавно, або швидко - але тільки буде мати один напрямок - піде обезцінюватись?
І обезцінювання до 50% - це ще буде "за щастя"?

Ну то Ви все рівно ,,патріотично,, по вуха засіли в конвертаційних в доларі. Просто буде в Вас більше папіру. :wink:
alex lem
 
Повідомлень: 2523
З нами з: 25.12.08
Подякував: 123 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 07:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Shaman написав:але тренд є - за наявних цифр очікую курс не менше 50-55 грн (але це консервативна оцінка).
Зебра була і то чеснішою
???

24.02.2023
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5677
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1340 раз.
Подякували: 782 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 07:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Успіх написав:
  Shaman написав:є декілька подій, які суттєво вплинуть на курс при їх настанні:
- закінчення війни/бойових дій

Тобто, зразу після нашої перемоги - гривня плавно,

А як виглядатиме наша перемога? Я вже задавав це запитання, але переконливої відповіді не отримав.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5677
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1340 раз.
Подякували: 782 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10242102431024410245
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3182, 3183, 3184
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31832 35430026
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 січ, 2023 22:44
osafly
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 168, 169, 170
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1698 12611320
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лис, 2022 17:50
lara_08
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22880478
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1600)
15.01.2023 06:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.