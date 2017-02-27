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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10242102431024410245

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.3 5 100
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
12%
12
40,50-41,00
28%
28
41,00-41,50
27%
27
41,50-42,00
11%
11
42,00-42,50
4%
4
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
5%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
5
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 23:11

  Ромасик написав:
Shaman написав:але тренд є - за наявних цифр очікую курс не менше 50-55 грн (але це консервативна оцінка).
й ми ще нічого не закінчили - подивимось, які цифри будуть далі

50 - 55 це очікуваний Вами курс НБУ чи на готівковому ринку?
і коли? на НР 2024? Чи раніше?

в поточній ситуації не можна встановлювати часові рамки.

є декілька подій, які суттєво вплинуть на курс при їх настанні:
- закінчення війни/бойових дій
- відміна валютних обмежень, у тому числі фіксований курс

коли це станеться можна тільки вгадати, обґрунтовано спрогнозувати - не вдасться.

тому чекаємо та спостерігаємо 8)

Зебра була і то чеснішою

???
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 23:15

  Успіх написав:
  Shaman написав:є декілька подій, які суттєво вплинуть на курс при їх настанні:
- закінчення війни/бойових дій

Тобто, зразу після нашої перемоги - гривня плавно, або швидко - але тільки буде мати один напрямок - піде обезцінюватись?
І обезцінювання до 50% - це ще буде "за щастя"?

на жаль, так.

тільки 50% ви від якої величини рахуєте?
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 23:26

  Успіх написав:
  Shaman написав:є декілька подій, які суттєво вплинуть на курс при їх настанні:
- закінчення війни/бойових дій

Тобто, зразу після нашої перемоги - гривня плавно, або швидко - але тільки буде мати один напрямок - піде обезцінюватись?
І обезцінювання до 50% - це ще буде "за щастя"?

Ну то Ви все рівно ,,патріотично,, по вуха засіли в конвертаційних в доларі. Просто буде в Вас більше папіру. :wink:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 07:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Shaman написав:але тренд є - за наявних цифр очікую курс не менше 50-55 грн (але це консервативна оцінка).
Зебра була і то чеснішою
???

24.02.2023
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 07:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Успіх написав:
  Shaman написав:є декілька подій, які суттєво вплинуть на курс при їх настанні:
- закінчення війни/бойових дій

Тобто, зразу після нашої перемоги - гривня плавно,

А як виглядатиме наша перемога? Я вже задавав це запитання, але переконливої відповіді не отримав.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 09:48

Запорожье
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42,80/43,20
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 11:55

  edvardd написав:Запорожье
40,55/40,60
42,80/43,20

40,50/40,60
43,00/43,20
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 12:10

  Shaman написав:тільки 50% ви від якої величини рахуєте
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vitaliian
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