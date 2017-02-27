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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 січ, 2023 23:11
Ромасик написав: Shaman написав:
але тренд є - за наявних цифр очікую курс не менше 50-55 грн (але це консервативна оцінка).
й ми ще нічого не закінчили - подивимось, які цифри будуть далі
50 - 55 це очікуваний Вами курс НБУ чи на готівковому ринку?
і коли? на НР 2024? Чи раніше?
в поточній ситуації не можна встановлювати часові рамки.
є декілька подій, які суттєво вплинуть на курс при їх настанні:
- закінчення війни/бойових дій
- відміна валютних обмежень, у тому числі фіксований курс
коли це станеться можна тільки вгадати, обґрунтовано спрогнозувати - не вдасться.
тому чекаємо та спостерігаємо
Зебра була і то чеснішою
???
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Додано: Суб 14 січ, 2023 23:15
Успіх написав: Shaman написав:
є декілька подій, які суттєво вплинуть на курс при їх настанні:
- закінчення війни/бойових дій
Тобто, зразу після нашої перемоги - гривня плавно, або швидко - але тільки буде мати один напрямок - піде обезцінюватись?
І обезцінювання до 50% - це ще буде "за щастя"?
на жаль, так.
тільки 50% ви від якої величини рахуєте?
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Додано: Суб 14 січ, 2023 23:26
Успіх написав: Shaman написав:
є декілька подій, які суттєво вплинуть на курс при їх настанні:
- закінчення війни/бойових дій
Тобто, зразу після нашої перемоги - гривня плавно, або швидко - але тільки буде мати один напрямок - піде обезцінюватись?
І обезцінювання до 50% - це ще буде "за щастя"?
Ну то Ви все рівно ,,патріотично,, по вуха засіли в конвертаційних в доларі. Просто буде в Вас більше папіру.
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Додано: Нед 15 січ, 2023 07:31
Shaman написав:але тренд є - за наявних цифр очікую курс не менше 50-55 грн (але це консервативна оцінка).
Зебра була і то чеснішою
???
24.02.2023
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Додано: Нед 15 січ, 2023 07:33
Успіх написав: Shaman написав:
є декілька подій, які суттєво вплинуть на курс при їх настанні:
- закінчення війни/бойових дій
Тобто, зразу після нашої перемоги - гривня плавно,
А як виглядатиме наша перемога? Я вже задавав це запитання, але переконливої відповіді не отримав.
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Додано: Нед 15 січ, 2023 09:48
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Додано: Нед 15 січ, 2023 11:55
edvardd написав:
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