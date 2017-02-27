Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 січ, 2023 13:09
доброго дня.много лет не был на форуме.где делись некогда Уважаемые члены этого общества-Малефикарум,Моцарт,Павлович,Дафна и др.смотрю состав полностью поменялся.ДС жаль конечно,но помню в дни резких движений он резко пропадал с форума.
vovan9303
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Додано: Нед 15 січ, 2023 13:18
Shaman написав:
тільки 50% ви від якої величини рахуєте?
Від курсу ЧР.
alex lem написав:
Ну то Ви все рівно ,,патріотично,, по вуха засіли в конвертаційних в доларі
Коли курс стрибне вгору - мені ж ніхто хліб і до хліба не буде продавати по старих "патріотичних" гривневих цінах?
Ромасик написав:
А як виглядатиме наша перемога?
Ми вигнали орків(або вони здались/відступили) до наших кордонів 91р. і ми підписали угоду/нам надали гарантії безпеки ЄС/США.
Або - рашка розвалилась/її розтягли на куски інші країни...
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Додано: Нед 15 січ, 2023 13:40
Успіх написав: Shaman написав:
тільки 50% ви від якої величини рахуєте?
Від курсу ЧР.
alex lem написав:
Ну то Ви все рівно ,,патріотично,, по вуха засіли в конвертаційних в доларі
Коли курс стрибне вгору - мені ж ніхто хліб і до хліба не буде продавати по старих "патріотичних" гривневих цінах?
Ромасик написав:
А як виглядатиме наша перемога?
Ми вигнали орків(або вони здались/відступили) до наших кордонів 91р. і ми підписали угоду/нам надали гарантії безпеки ЄС/США.
Або - рашка розвалилась/її розтягли на куски інші країни...
один раз гарантії нам вже давали...
думаю, що тільки варіант №2
а оскільки більше людей стали це краще розуміти і вірогідність розвалу рашки маленька - КРЖН донизу...
baraka
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Додано: Нед 15 січ, 2023 13:51
vitaliian написав: Shaman написав:
тільки 50% ви від якої величини рахуєте
alyak-а читаєте?
Faceless
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Додано: Нед 15 січ, 2023 13:57
Faceless бывает) он сейчас больше военный обозреватель. Арестович лайт.
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vitaliian
в Нед 15 січ, 2023 14:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 15 січ, 2023 13:58
vovan9303 написав:
Уважаемые члены этого общества-Малефикарум,Моцарт,Павлович,Дафна и др.смотрю состав полностью поменялся.
сейчас здесь пишут их дети и внуки
vitaliian
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