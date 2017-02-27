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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10243102441024510246

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.3 5 100
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
12%
12
40,50-41,00
28%
28
41,00-41,50
27%
27
41,50-42,00
11%
11
42,00-42,50
4%
4
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
5%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
5
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 13:09

доброго дня.много лет не был на форуме.где делись некогда Уважаемые члены этого общества-Малефикарум,Моцарт,Павлович,Дафна и др.смотрю состав полностью поменялся.ДС жаль конечно,но помню в дни резких движений он резко пропадал с форума.
vovan9303
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 13:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:тільки 50% ви від якої величини рахуєте?
Від курсу ЧР.
  alex lem написав:Ну то Ви все рівно ,,патріотично,, по вуха засіли в конвертаційних в доларі
Коли курс стрибне вгору - мені ж ніхто хліб і до хліба не буде продавати по старих "патріотичних" гривневих цінах? ;)
  Ромасик написав:А як виглядатиме наша перемога?
Ми вигнали орків(або вони здались/відступили) до наших кордонів 91р. і ми підписали угоду/нам надали гарантії безпеки ЄС/США.
Або - рашка розвалилась/її розтягли на куски інші країни...
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 13:40

  Успіх написав:
  Shaman написав:тільки 50% ви від якої величини рахуєте?
Від курсу ЧР.
  alex lem написав:Ну то Ви все рівно ,,патріотично,, по вуха засіли в конвертаційних в доларі
Коли курс стрибне вгору - мені ж ніхто хліб і до хліба не буде продавати по старих "патріотичних" гривневих цінах? ;)
  Ромасик написав:А як виглядатиме наша перемога?
Ми вигнали орків(або вони здались/відступили) до наших кордонів 91р. і ми підписали угоду/нам надали гарантії безпеки ЄС/США.
Або - рашка розвалилась/її розтягли на куски інші країни...


один раз гарантії нам вже давали...
думаю, що тільки варіант №2

а оскільки більше людей стали це краще розуміти і вірогідність розвалу рашки маленька - КРЖН донизу...
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 13:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

vitaliian написав:
  Shaman написав:тільки 50% ви від якої величини рахуєте
Зображення
alyak-а читаєте?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 13:57

Faceless бывает) он сейчас больше военный обозреватель. Арестович лайт.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 15 січ, 2023 14:00, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 13:58

  vovan9303 написав:Уважаемые члены этого общества-Малефикарум,Моцарт,Павлович,Дафна и др.смотрю состав полностью поменялся.
сейчас здесь пишут их дети и внуки
vitaliian
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