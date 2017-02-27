RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10245102461024710248>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.3 5 100
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
12%
12
40,50-41,00
28%
28
41,00-41,50
27%
27
41,50-42,00
11%
11
42,00-42,50
4%
4
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
5%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
5
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 14:39

  vitaliian написав:
  vovan9303 написав:Уважаемые члены этого общества-Малефикарум,Моцарт,Павлович,Дафна и др.смотрю состав полностью поменялся.
сейчас здесь пишут их дети и внуки

Моцарта помню еще с uabanker. Он там был сомодератором. Не хотел стараться. Я вечно ему срандели по отечески выписывал.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8304
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 817 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 14:43

  Investor_K написав:Я вечно ему срандели по отечески выписывал.
судя по всему, здесь стараются все.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16286
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2089 раз.
Подякували: 2971 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 14:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ромасик написав:Видатки держбюджету 2200 млрд. Отримано від закордонних організацій 342 млрд. Звідки 75%?

Одні США надали нам грантів на допомогу бюджету 12 млрд. $,а в цілому допомога бюджету близько 30 млрд. $
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 343
З нами з: 29.07.22
Подякував: 32 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 15:27

  Дюрі-бачі написав:
  Ромасик написав:Видатки держбюджету 2200 млрд. Отримано від закордонних організацій 342 млрд. Звідки 75%?

Одні США надали нам грантів на допомогу бюджету 12 млрд. $,а в цілому допомога бюджету близько 30 млрд. $

НБУ "поміг" майже як США:
У 2022 році Нацбанк викупив внаслідок проведеної емісії гривні облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на 400 млрд гривень. Цей обсяг можна порівняти з фінансовою допомогою Україні від США (450 млрд гривень). https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/skilki-hros ... i-nbu.html

А всього з 1 січня до 27 грудня валове кредитування і грантова підтримка бюджету іноземними донорами досягли 30,8 млрд дол.
Найвагомішу фінансову допомогу уряду надала адміністрація США, що виділила майже 12 млрд дол. у формі грантів. Фінансова підтримка від ЄС (8 млрд дол.) надходила здебільшого у кредитній формі. У 2023 році ЄС зобов'язався виділити Україні 18 млрд євро, але знову ж таки через надання кредитів. Схоже, що керівні органи ЄС старанно оберігають свій бюджет від «непродуктивних», на їхній погляд, витрат на користь України.
Іншими кредиторами і донорами України стали МВФ (2,7 млрд дол.), Канада (1,9 млрд), Німеччина (1,6 млрд), Світовий банк (1,1 млрд), Велика Британія (1,1 млрд), Європейський інвестиційний банк (0,7 млрд дол.) та інші. Частка грантових коштів у сумарній фінансовій підтримці уряду України становила 45%. https://zn.ua/ukr/macrolevel/platizhnij ... vijni.html
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5564
З нами з: 19.04.12
Подякував: 84 раз.
Подякували: 869 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 15:31

  Дюрі-бачі написав:
  Ромасик написав:Видатки держбюджету 2200 млрд. Отримано від закордонних організацій 342 млрд. Звідки 75%?

Одні США надали нам грантів на допомогу бюджету 12 млрд. $,а в цілому допомога бюджету близько 30 млрд. $

Може вам і надали, а в розшифровці бюджету їх немає. Станом на 1/12
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5688
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1339 раз.
Подякували: 783 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 15:35

  somilitark написав:
  Ромасик написав:Видатки держбюджету 2200 млрд. Отримано від закордонних організацій 342 млрд. Звідки 75%?

Автора звати льоха, сина прапорщика, вони всім сімейним кодлом ненавидять Україну і все що з нею пов'язано , хоча по легенді ці комуняки проживають в Дніпрі, Вам треба ще щось пояснювати?
Просто для ботов витаскали нову стару консерву, прислали нові методички і рашатролі почали розганяти "незалежний погляд" :evil:

Навіщо різний шлак тащити на шановану гілку?
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5688
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1339 раз.
Подякували: 783 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 15:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ромасик написав:Може вам і надали, а в розшифровці бюджету їх немає. Станом на 1/12

Це все танці з бубном: частину допомоги записали як "дохід", частину - як "покриття дефіциту"
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 15 січ, 2023 15:52, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 343
З нами з: 29.07.22
Подякував: 32 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 15:52

  somilitark написав:
  Ромасик написав:Видатки держбюджету 2200 млрд. Отримано від закордонних організацій 342 млрд. Звідки 75%?

Автора звати льоха, сина прапорщика, вони всім сімейним кодлом ненавидять Україну і все що з нею пов'язано , хоча по легенді ці комуняки проживають в Дніпрі, Вам треба ще щось пояснювати?
Просто для ботов витаскали нову стару консерву, прислали нові методички і рашатролі почали розганяти "незалежний погляд" :evil:

Алексей Яковлев это Альяк?
барабашов
 
Повідомлень: 2917
З нами з: 16.06.15
Подякував: 235 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 15:57

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
40,55/40,60
42,80/43,20

40,50/40,60
43,00/43,20

40,50/40,55
43,00/43,15
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8352
З нами з: 20.11.08
Подякував: 146 раз.
Подякували: 2747 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 16:00

  барабашов написав:
  somilitark написав:
  Ромасик написав:Видатки держбюджету 2200 млрд. Отримано від закордонних організацій 342 млрд. Звідки 75%?

Автора звати льоха, сина прапорщика, вони всім сімейним кодлом ненавидять Україну і все що з нею пов'язано , хоча по легенді ці комуняки проживають в Дніпрі, Вам треба ще щось пояснювати?
Просто для ботов витаскали нову стару консерву, прислали нові методички і рашатролі почали розганяти "незалежний погляд" :evil:

Алексей Яковлев это Альяк?

так, рашавата.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12518
З нами з: 30.12.09
Подякував: 578 раз.
Подякували: 3518 раз.
 
Профіль
4
  #<1 ... 10245102461024710248>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: starsn і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3182, 3183, 3184
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31832 35430584
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 січ, 2023 22:44
osafly
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 168, 169, 170
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1698 12611381
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лис, 2022 17:50
lara_08
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22880569
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2172)
15.01.2023 16:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.