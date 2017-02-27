А всього з 1 січня до 27 грудня валове кредитування і грантова підтримка бюджету іноземними донорами досягли 30,8 млрд дол. Найвагомішу фінансову допомогу уряду надала адміністрація США, що виділила майже 12 млрд дол. у формі грантів. Фінансова підтримка від ЄС (8 млрд дол.) надходила здебільшого у кредитній формі. У 2023 році ЄС зобов'язався виділити Україні 18 млрд євро, але знову ж таки через надання кредитів. Схоже, що керівні органи ЄС старанно оберігають свій бюджет від «непродуктивних», на їхній погляд, витрат на користь України. Іншими кредиторами і донорами України стали МВФ (2,7 млрд дол.), Канада (1,9 млрд), Німеччина (1,6 млрд), Світовий банк (1,1 млрд), Велика Британія (1,1 млрд), Європейський інвестиційний банк (0,7 млрд дол.) та інші. Частка грантових коштів у сумарній фінансовій підтримці уряду України становила 45%. https://zn.ua/ukr/macrolevel/platizhnij ... vijni.html
Ромасик написав:Видатки держбюджету 2200 млрд. Отримано від закордонних організацій 342 млрд. Звідки 75%?
Автора звати льоха, сина прапорщика, вони всім сімейним кодлом ненавидять Україну і все що з нею пов'язано , хоча по легенді ці комуняки проживають в Дніпрі, Вам треба ще щось пояснювати? Просто для ботов витаскали нову стару консерву, прислали нові методички і рашатролі почали розганяти "незалежний погляд"
Ромасик написав:Видатки держбюджету 2200 млрд. Отримано від закордонних організацій 342 млрд. Звідки 75%?
Автора звати льоха, сина прапорщика, вони всім сімейним кодлом ненавидять Україну і все що з нею пов'язано , хоча по легенді ці комуняки проживають в Дніпрі, Вам треба ще щось пояснювати? Просто для ботов витаскали нову стару консерву, прислали нові методички і рашатролі почали розганяти "незалежний погляд"
Ромасик написав:Видатки держбюджету 2200 млрд. Отримано від закордонних організацій 342 млрд. Звідки 75%?
Автора звати льоха, сина прапорщика, вони всім сімейним кодлом ненавидять Україну і все що з нею пов'язано , хоча по легенді ці комуняки проживають в Дніпрі, Вам треба ще щось пояснювати? Просто для ботов витаскали нову стару консерву, прислали нові методички і рашатролі почали розганяти "незалежний погляд"