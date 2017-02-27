Може вам і надали, а в розшифровці бюджету їх немає. Станом на 1/12
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 січ, 2023 15:31
Додано: Нед 15 січ, 2023 15:50
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Це все танці з бубном: частину допомоги записали як "дохід", частину - як "покриття дефіциту"
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 15 січ, 2023 15:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 15 січ, 2023 15:52
Алексей Яковлев это Альяк?
Додано: Нед 15 січ, 2023 15:57
Додано: Нед 15 січ, 2023 16:02
Мало спонсорства на партийной основе и разнице в населении стран почти в 50 раз
Корейцы живут на суммы соизмеримые с доходами в Украине на душу 30 лет назад и с таким же потреблением
Мао 60 лет назад, кормя массы воробьями и миской риса, тоже придумал ядрёную бомбу, хотя в армии у них были аналоги ЗИС-5 и Т-34/44 тогда и самолеты реактивные только стали у них появляться(дозвуковой размером с Ил-2 где то, с автомата легко сбивался)
Рассеяне чтоб клепать ракеты при нефти 30 и курсе 500 должны будут жрать по карточкам ножки Буша или свои такие же, но с тощих магаданских кур, Китай в убыток себе кормить их не будет
Учёные тогда с квалифицированными рабочими хоть тушкой, хоть чучелом через Казахстан оттуда убегать будут куда ноги несут
Рабсила за миску риса должна быть как Королёв со сломанной челюстью, предельна мотивированна и идейно подкована
А идея сейчас у лаптеногих это вЯличие, ТикТок, алкоголизм и АУЕ, там половина писать грамотно не могут и читать думаю тоже.
Додано: Нед 15 січ, 2023 22:27
буквально трохи раніше написав
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5530029#p5530029
342 ярди грн - це просто допомога. плюс ще 519 ярдів позики. від чого рахують відсоток - треба подивитись- але десь 70-80% дефіциту закрили за рахунок іноземної допомоги. якщо рахувати від витрат, то ми закриваємо за рахунок допомоги десь третину витрат. ще 15% за рахунок емісії. тобто майже 50% витрат бюджету ми не закриваємо самостійно.
відсотки дуже цікава річ, треба уважно слідкувати від якої бази їх рахують
Додано: Нед 15 січ, 2023 22:30
так може ви не там дивитесь?
Додано: Нед 15 січ, 2023 22:35
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Нед 15 січ, 2023 22:42
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Дорого, але поки краху економіки рф не спостерігається, як би не кричали з початку війни. ЗВР утримали. Та і Китай він такий неоднозначний. Тому перемогу по даному пункту поки не бачу.
Додано: Нед 15 січ, 2023 23:10
Шукайте в погашенні дефіциту бюджету
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