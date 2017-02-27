Ромасик написав:Видатки держбюджету 2200 млрд. Отримано від закордонних організацій 342 млрд. Звідки 75%?
Автора звати льоха, сина прапорщика, вони всім сімейним кодлом ненавидять Україну і все що з нею пов'язано , хоча по легенді ці комуняки проживають в Дніпрі, Вам треба ще щось пояснювати? Просто для ботов витаскали нову стару консерву, прислали нові методички і рашатролі почали розганяти "незалежний погляд"
Дюрі-бачі написав:Ромасик 1. Їх спонсорує Китай 2. Вони не ведуть активну війну. А війна - це дорого (2022 році коштувала москалям понад 100 млрд. $).
Мало спонсорства на партийной основе и разнице в населении стран почти в 50 раз Корейцы живут на суммы соизмеримые с доходами в Украине на душу 30 лет назад и с таким же потреблением Мао 60 лет назад, кормя массы воробьями и миской риса, тоже придумал ядрёную бомбу, хотя в армии у них были аналоги ЗИС-5 и Т-34/44 тогда и самолеты реактивные только стали у них появляться(дозвуковой размером с Ил-2 где то, с автомата легко сбивался) Рассеяне чтоб клепать ракеты при нефти 30 и курсе 500 должны будут жрать по карточкам ножки Буша или свои такие же, но с тощих магаданских кур, Китай в убыток себе кормить их не будет Учёные тогда с квалифицированными рабочими хоть тушкой, хоть чучелом через Казахстан оттуда убегать будут куда ноги несут Рабсила за миску риса должна быть как Королёв со сломанной челюстью, предельна мотивированна и идейно подкована А идея сейчас у лаптеногих это вЯличие, ТикТок, алкоголизм и АУЕ, там половина писать грамотно не могут и читать думаю тоже.
Shaman написав:тільки 50% ви від якої величини рахуєте
Видатки держбюджету 2200 млрд. Отримано від закордонних організацій 342 млрд. Звідки 75%?
буквально трохи раніше написав https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5530029#p5530029 342 ярди грн - це просто допомога. плюс ще 519 ярдів позики. від чого рахують відсоток - треба подивитись- але десь 70-80% дефіциту закрили за рахунок іноземної допомоги. якщо рахувати від витрат, то ми закриваємо за рахунок допомоги десь третину витрат. ще 15% за рахунок емісії. тобто майже 50% витрат бюджету ми не закриваємо самостійно.
відсотки дуже цікава річ, треба уважно слідкувати від якої бази їх рахують