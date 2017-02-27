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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10244102451024610247

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.3 5 100
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
12%
12
40,50-41,00
28%
28
41,00-41,50
27%
27
41,50-42,00
11%
11
42,00-42,50
4%
4
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
5%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
5
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 15:31

  Дюрі-бачі написав:
  Ромасик написав:Видатки держбюджету 2200 млрд. Отримано від закордонних організацій 342 млрд. Звідки 75%?

Одні США надали нам грантів на допомогу бюджету 12 млрд. $,а в цілому допомога бюджету близько 30 млрд. $

Може вам і надали, а в розшифровці бюджету їх немає. Станом на 1/12
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 15:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ромасик написав:Може вам і надали, а в розшифровці бюджету їх немає. Станом на 1/12

Це все танці з бубном: частину допомоги записали як "дохід", частину - як "покриття дефіциту"
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 15 січ, 2023 15:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 15:52

  somilitark написав:
  Ромасик написав:Видатки держбюджету 2200 млрд. Отримано від закордонних організацій 342 млрд. Звідки 75%?

Автора звати льоха, сина прапорщика, вони всім сімейним кодлом ненавидять Україну і все що з нею пов'язано , хоча по легенді ці комуняки проживають в Дніпрі, Вам треба ще щось пояснювати?
Просто для ботов витаскали нову стару консерву, прислали нові методички і рашатролі почали розганяти "незалежний погляд" :evil:

Алексей Яковлев это Альяк?
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 15:57

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
40,55/40,60
42,80/43,20

40,50/40,60
43,00/43,20

40,50/40,55
43,00/43,15
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 16:02

  Дюрі-бачі написав:Ромасик
1. Їх спонсорує Китай
2. Вони не ведуть активну війну. А війна - це дорого (2022 році коштувала москалям понад 100 млрд. $).


Мало спонсорства на партийной основе и разнице в населении стран почти в 50 раз
Корейцы живут на суммы соизмеримые с доходами в Украине на душу 30 лет назад и с таким же потреблением
Мао 60 лет назад, кормя массы воробьями и миской риса, тоже придумал ядрёную бомбу, хотя в армии у них были аналоги ЗИС-5 и Т-34/44 тогда и самолеты реактивные только стали у них появляться(дозвуковой размером с Ил-2 где то, с автомата легко сбивался)
Рассеяне чтоб клепать ракеты при нефти 30 и курсе 500 должны будут жрать по карточкам ножки Буша или свои такие же, но с тощих магаданских кур, Китай в убыток себе кормить их не будет
Учёные тогда с квалифицированными рабочими хоть тушкой, хоть чучелом через Казахстан оттуда убегать будут куда ноги несут
Рабсила за миску риса должна быть как Королёв со сломанной челюстью, предельна мотивированна и идейно подкована
А идея сейчас у лаптеногих это вЯличие, ТикТок, алкоголизм и АУЕ, там половина писать грамотно не могут и читать думаю тоже.
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 22:27

  Ромасик написав:
  vitaliian написав:
  Shaman написав:тільки 50% ви від якої величини рахуєте
Зображення

Видатки держбюджету 2200 млрд. Отримано від закордонних організацій 342 млрд. Звідки 75%?

буквально трохи раніше написав
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5530029#p5530029
342 ярди грн - це просто допомога. плюс ще 519 ярдів позики. від чого рахують відсоток - треба подивитись- але десь 70-80% дефіциту закрили за рахунок іноземної допомоги. якщо рахувати від витрат, то ми закриваємо за рахунок допомоги десь третину витрат. ще 15% за рахунок емісії. тобто майже 50% витрат бюджету ми не закриваємо самостійно.

відсотки дуже цікава річ, треба уважно слідкувати від якої бази їх рахують ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 22:30

  Ромасик написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Ромасик написав:Видатки держбюджету 2200 млрд. Отримано від закордонних організацій 342 млрд. Звідки 75%?

Одні США надали нам грантів на допомогу бюджету 12 млрд. $,а в цілому допомога бюджету близько 30 млрд. $

Може вам і надали, а в розшифровці бюджету їх немає. Станом на 1/12

так може ви не там дивитесь? ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 22:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Shaman написав:
  Ромасик написав:
  Дюрі-бачі написав:Може вам і надали, а в розшифровці бюджету їх немає. Станом на 1/12

так може ви не там дивитесь? ;)
Де треба шукати 519 млрд?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 22:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Дюрі-бачі написав:Ромасик
1. Їх спонсорує Китай
2. Вони не ведуть активну війну. А війна - це дорого (2022 році коштувала москалям понад 100 млрд. $).
Дорого, але поки краху економіки рф не спостерігається, як би не кричали з початку війни. ЗВР утримали. Та і Китай він такий неоднозначний. Тому перемогу по даному пункту поки не бачу.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 23:10

  Ромасик написав:]Де треба шукати 519 млрд?

https://finclub.net/ua/news/faktychnyi- ... d-hrn.html
Шукайте в погашенні дефіциту бюджету
Дюрі-бачі
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