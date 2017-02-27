возможно он (альяк) включает в базу вооружение и технику, которую нам передают бесплатно Она никак не отражена в балансе бюджетов, тем не менее нашим спонсорам она стоит денег и мы от этих поставок зависим. Формально имеет право.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 січ, 2023 23:25
возможно он (альяк) включает в базу вооружение и технику, которую нам передают бесплатно Она никак не отражена в балансе бюджетов, тем не менее нашим спонсорам она стоит денег и мы от этих поставок зависим. Формально имеет право.
Додано: Нед 15 січ, 2023 23:30
Re: Валютний ринок в контексті ДС
А можливо геть все від балди чи з сумнівних джерел.
Після 2008 року, коли аляк тут заробив непогану репутацію, в нього з прогнозами складалось не дуже, пошановувачів втратив, а його пости багато критикували, то він пішов з форуму, почав вести блог, далі й не слідкував.
Додано: Нед 15 січ, 2023 23:50
в звіті НБУ про виконання бюджету три сторінки - доходи, видатки, фінансування-кредитування
от гранти пройшли як доходи в сторінці Доходи.
а кредити - на сторінці Фінансування-кредитування
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