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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10245102461024710248

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.3 5 100
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
12%
12
40,50-41,00
28%
28
41,00-41,50
27%
27
41,50-42,00
11%
11
42,00-42,50
4%
4
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
5%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
5
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 23:25

  Shaman написав:відсотки дуже цікава річ, треба уважно слідкувати від якої бази їх рахують
возможно он (альяк) включает в базу вооружение и технику, которую нам передают бесплатно Она никак не отражена в балансе бюджетов, тем не менее нашим спонсорам она стоит денег и мы от этих поставок зависим. Формально имеет право.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 23:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

vitaliian написав:
  Shaman написав:відсотки дуже цікава річ, треба уважно слідкувати від якої бази їх рахують
возможно он (альяк) включает в базу вооружение и технику, которую нам передают бесплатно Она никак не отражена в балансе бюджетов, тем не менее нашим спонсорам она стоит денег и мы от этих поставок зависим. Формально имеет право.
А можливо геть все від балди чи з сумнівних джерел.
Після 2008 року, коли аляк тут заробив непогану репутацію, в нього з прогнозами складалось не дуже, пошановувачів втратив, а його пости багато критикували, то він пішов з форуму, почав вести блог, далі й не слідкував.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 23:50

  Ромасик написав:
  Ромасик написав:
  Дюрі-бачі написав:Одні США надали нам грантів на допомогу бюджету 12 млрд. $,а в цілому допомога бюджету близько 30 млрд. $

Може вам і надали, а в розшифровці бюджету їх немає. Станом на 1/12

Де треба шукати 519 млрд?

в звіті НБУ про виконання бюджету три сторінки - доходи, видатки, фінансування-кредитування
Зведений бюджет

от гранти пройшли як доходи в сторінці Доходи.

а кредити - на сторінці Фінансування-кредитування
Зовнішнє фінансування
Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями 427 874,7 млн грн
Позики, надані органами управління іноземних держав 90 770,6 млн грн
Shaman
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