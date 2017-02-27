Shaman написав:відсотки дуже цікава річ, треба уважно слідкувати від якої бази їх рахують
возможно он (альяк) включает в базу вооружение и технику, которую нам передают бесплатно Она никак не отражена в балансе бюджетов, тем не менее нашим спонсорам она стоит денег и мы от этих поставок зависим. Формально имеет право.
Shaman написав:відсотки дуже цікава річ, треба уважно слідкувати від якої бази їх рахують
возможно он (альяк) включает в базу вооружение и технику, которую нам передают бесплатно Она никак не отражена в балансе бюджетов, тем не менее нашим спонсорам она стоит денег и мы от этих поставок зависим. Формально имеет право.
А можливо геть все від балди чи з сумнівних джерел. Після 2008 року, коли аляк тут заробив непогану репутацію, в нього з прогнозами складалось не дуже, пошановувачів втратив, а його пости багато критикували, то він пішов з форуму, почав вести блог, далі й не слідкував.