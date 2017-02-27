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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10246102471024810249>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.3 5 101
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
12%
12
40,50-41,00
29%
29
41,00-41,50
27%
27
41,50-42,00
11%
11
42,00-42,50
4%
4
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
5%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
5
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 23:25

  Shaman написав:відсотки дуже цікава річ, треба уважно слідкувати від якої бази їх рахують
возможно он (альяк) включает в базу вооружение и технику, которую нам передают бесплатно Она никак не отражена в балансе бюджетов, тем не менее нашим спонсорам она стоит денег и мы от этих поставок зависим. Формально имеет право.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 23:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

vitaliian написав:
  Shaman написав:відсотки дуже цікава річ, треба уважно слідкувати від якої бази їх рахують
возможно он (альяк) включает в базу вооружение и технику, которую нам передают бесплатно Она никак не отражена в балансе бюджетов, тем не менее нашим спонсорам она стоит денег и мы от этих поставок зависим. Формально имеет право.
А можливо геть все від балди чи з сумнівних джерел.
Після 2008 року, коли аляк тут заробив непогану репутацію, в нього з прогнозами складалось не дуже, пошановувачів втратив, а його пости багато критикували, то він пішов з форуму, почав вести блог, далі й не слідкував.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 23:50

  Ромасик написав:
  Ромасик написав:
  Дюрі-бачі написав:Одні США надали нам грантів на допомогу бюджету 12 млрд. $,а в цілому допомога бюджету близько 30 млрд. $

Може вам і надали, а в розшифровці бюджету їх немає. Станом на 1/12

Де треба шукати 519 млрд?

в звіті НБУ про виконання бюджету три сторінки - доходи, видатки, фінансування-кредитування
Зведений бюджет

от гранти пройшли як доходи в сторінці Доходи.

а кредити - на сторінці Фінансування-кредитування
Зовнішнє фінансування
Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями 427 874,7 млн грн
Позики, надані органами управління іноземних держав 90 770,6 млн грн
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 09:30

Запорожье
40,50/40,55
43,05/43,20
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 13:29

  edvardd написав:Запорожье
40,50/40,55
43,05/43,20

40,47/40,50
43,00/43,15

Украина получит €18 млрд макрофинансовой помощи от ЕС в 2023 году

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что первый транш в €3 млрд поступит уже на этой неделе.
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 13:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  edvardd написав:Украина получит €18 млрд макрофинансовой помощи от ЕС в 2023 году


Це інфо для учасників Клубу 100К
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 14:24

Финансовая сводка за прошедшую неделю

На прошедшей неделе новый тендерный рефинанс не выдавался, было только плановое погашение. На неделе также был досрочный возврат в умеренных объемах.
В итоге возврат тендерного рефинанса составил на 1.355 млрд. грн. (неделей ранее 0 млрд. грн.). Общая сумма задолженности опустилась ниже 40 млрд.
Суточный рефинанс на протяжении недели не выдавался.

В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 25.936 млрд. грн. (неделей ранее 24.92 млрд. грн.)

Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 27.291 млрд. грн, (неделей ранее эмиссия 24.92 млрд. грн).

С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 375.665 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.

Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 506.572 млрд. грн. (неделей ранее 522.393 млрд. грн.) Наблюдаем снижение вторую неделю подряд. В этот раз размер снижения близок к объему размещенных чудо-облигаций.

Расходы казначейства превысили доходы на 7.012 млрд. грн. (неделей ранее 4.318 млрд. грн.) Баланс весьма скромен, но крупное поступление от размещения облигаций позволяет предположить расходы на среднем уровне.

За неделю было инкассировано 2.32 млрд. грн. (неделей ранее 6.77 млрд. грн.) Это вторая подряд неделя преобладание инкассации. Объем уменьшился и вошел в пределы обычного.

Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 6,45;
Продал – 658,97.
Объем интервенций остался достаточно высоким, незначительно ниже, чем на прошлой неделе. Интервенции остаются вполне посильными и состоянию резервов не угрожают. Судя по ежедневным данным о клиентских спросе и предложении, деловая активность пока еще ниже, чем в конце года.

Финансовые показатели недели приближаются к обычным, но эффект начала года, похоже, еще отыгран не в полной мере.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 14:36

  Успіх написав:
  Shaman написав:є декілька подій, які суттєво вплинуть на курс при їх настанні:
- закінчення війни/бойових дій

Тобто, зразу після нашої перемоги - гривня плавно, або швидко - але тільки буде мати один напрямок - піде обезцінюватись?
І обезцінювання до 50% - це ще буде "за щастя"?

Завжди так було. Чому зараз має бути інакше? Щось змінилося?
User253
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 14:38

Сибарит

Сибарит, вы лучше скажите когда повысят курс и отменят конверт депо :D
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 14:43

  alex lem написав:
  Успіх написав:Тобто, зразу після нашої перемоги - гривня плавно, або швидко - але тільки буде мати один напрямок - піде обезцінюватись?
І обезцінювання до 50% - це ще буде "за щастя"?

Ну то Ви все рівно ,,патріотично,, по вуха засіли в конвертаційних в доларі. Просто буде в Вас більше папіру. :wink:

Ви "патріотично" називаєте гривню "папером"?
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