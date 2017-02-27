Додано: Пон 16 січ, 2023 14:24

На прошедшей неделе новый тендерный рефинанс не выдавался, было только плановое погашение. На неделе также был досрочный возврат в умеренных объемах.

В итоге возврат тендерного рефинанса составил на 1.355 млрд. грн. (неделей ранее 0 млрд. грн.). Общая сумма задолженности опустилась ниже 40 млрд.

Суточный рефинанс на протяжении недели не выдавался.



В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 25.936 млрд. грн. (неделей ранее 24.92 млрд. грн.)



Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 27.291 млрд. грн, (неделей ранее эмиссия 24.92 млрд. грн).



С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 375.665 млрд. грн.

Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.



Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 506.572 млрд. грн. (неделей ранее 522.393 млрд. грн.) Наблюдаем снижение вторую неделю подряд. В этот раз размер снижения близок к объему размещенных чудо-облигаций.



Расходы казначейства превысили доходы на 7.012 млрд. грн. (неделей ранее 4.318 млрд. грн.) Баланс весьма скромен, но крупное поступление от размещения облигаций позволяет предположить расходы на среднем уровне.



За неделю было инкассировано 2.32 млрд. грн. (неделей ранее 6.77 млрд. грн.) Это вторая подряд неделя преобладание инкассации. Объем уменьшился и вошел в пределы обычного.



Результаты интервенций НБУ за неделю:

Купил – 6,45;

Продал – 658,97.

Объем интервенций остался достаточно высоким, незначительно ниже, чем на прошлой неделе. Интервенции остаются вполне посильными и состоянию резервов не угрожают. Судя по ежедневным данным о клиентских спросе и предложении, деловая активность пока еще ниже, чем в конце года.



Финансовые показатели недели приближаются к обычным, но эффект начала года, похоже, еще отыгран не в полной мере.