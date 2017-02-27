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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10246102471024810249

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.3 5 101
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
12%
12
40,50-41,00
29%
29
41,00-41,50
27%
27
41,50-42,00
11%
11
42,00-42,50
4%
4
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
5%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
5
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 14:48

  vitaliian написав:
  Shaman написав:тільки 50% ви від якої величини рахуєте
Зображення

Якась кремлівська пропаганда. Куди дивиться СБУ?
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 14:52

  барабашов написав:Рабсила за миску риса должна быть как Королёв со сломанной челюстью, предельна мотивированна и идейно подкована
А идея сейчас у лаптеногих это вЯличие, ТикТок, алкоголизм и АУЕ, там половина писать грамотно не могут и читать думаю тоже.

Вгадай країну за описом. Ви з якої країни? Щось пишете не грамотно, та й навряд зможете прочитати моє повідомлення
User253
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 15:23

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............16.01.2023..........17.01.2023
дата розрахунку.............13.01.2023...........16.01.2023
Євро................................39,5361................39,5581...+0.06%
Долар США.....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0818 (вчера 1.0811)

Индекс доллара DXY в 15-00 102.39 (вчера 102.46)
Сегодня ночью индекс доллара обновил очередной минимум, ненадолго сходив ниже 102, после чего вернулся к уровням пятницы.

НБУ наконец-то опубликовал требуемый объем обязательного резервирования (средства на коррсчетах + изранные облигации в среднем за месяц, месяц начинается с 11 числа) по БС в целом. Этот объем составил 144.064 млрд.грн., что превышает норматив предыдущего периода более, чем в 2 раза.
Стоит отметить изменение в стратегии банков. Если ранее в начале периода банки обычно превышали нормативные остатки, а в конце периода держали их ниже нормы, то теперь, с учетом облигаций, остатки на коррсчетах очень близки к нормативным.

  soups65d542 написав:Сибарит, вы лучше скажите когда повысят курс и отменят конверт депо

Поскольку я живу в своем отечестве, я не могу себе позволить быть пророком :)
Сибарит
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