Якась кремлівська пропаганда. Куди дивиться СБУ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 січ, 2023 14:48
Додано: Пон 16 січ, 2023 14:52
Вгадай країну за описом. Ви з якої країни? Щось пишете не грамотно, та й навряд зможете прочитати моє повідомлення
Додано: Пон 16 січ, 2023 15:23
Официальный курс +
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............16.01.2023..........17.01.2023
дата розрахунку.............13.01.2023...........16.01.2023
Євро................................39,5361................39,5581...+0.06%
Долар США.....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0818 (вчера 1.0811)
Индекс доллара DXY в 15-00 102.39 (вчера 102.46)
Сегодня ночью индекс доллара обновил очередной минимум, ненадолго сходив ниже 102, после чего вернулся к уровням пятницы.
НБУ наконец-то опубликовал требуемый объем обязательного резервирования (средства на коррсчетах + изранные облигации в среднем за месяц, месяц начинается с 11 числа) по БС в целом. Этот объем составил 144.064 млрд.грн., что превышает норматив предыдущего периода более, чем в 2 раза.
Стоит отметить изменение в стратегии банков. Если ранее в начале периода банки обычно превышали нормативные остатки, а в конце периода держали их ниже нормы, то теперь, с учетом облигаций, остатки на коррсчетах очень близки к нормативным.
Поскольку я живу в своем отечестве, я не могу себе позволить быть пророком
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