Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............16.01.2023..........17.01.2023 дата розрахунку.............13.01.2023...........16.01.2023 Євро................................39,5361................39,5581...+0.06% Долар США.....................36,5686................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0818 (вчера 1.0811)
Индекс доллара DXY в 15-00 102.39 (вчера 102.46) Сегодня ночью индекс доллара обновил очередной минимум, ненадолго сходив ниже 102, после чего вернулся к уровням пятницы.
НБУ наконец-то опубликовал требуемый объем обязательного резервирования (средства на коррсчетах + изранные облигации в среднем за месяц, месяц начинается с 11 числа) по БС в целом. Этот объем составил 144.064 млрд.грн., что превышает норматив предыдущего периода более, чем в 2 раза. Стоит отметить изменение в стратегии банков. Если ранее в начале периода банки обычно превышали нормативные остатки, а в конце периода держали их ниже нормы, то теперь, с учетом облигаций, остатки на коррсчетах очень близки к нормативным.
soups65d542 написав:Сибарит, вы лучше скажите когда повысят курс и отменят конверт депо
Поскольку я живу в своем отечестве, я не могу себе позволить быть пророком
soups65d542 написав:Сибарит, вы лучше скажите когда повысят курс и отменят конверт депо
Поскольку я живу в своем отечестве, я не могу себе позволить быть пророком
але, шляхом нескладних логічних міркувань та розрахунків на підставі даних за 2022 рік та минулих періодів, можна визначатитися (приблизно) коли НБУ змушений буде зробити підвищення фіксованого курсу гривні до долара. Або ж не буде змінювати фіксований курс, або ж відпустить гривню в самостійне плавання. Це можна та й потрібно зробити! Нумо ж зробимо це.
Ще раз повторюю: це реально зробити! Мізки тільки включити наповну. та спільними зусиллями, зрозуміло. Чи потрібні підказки? - врахувати динаміку зміни цін на важливий для України експортні та імпортні товари, - скільки коштів у валюті витрачають біженці; - скільки коштів надсилають заробітчани в Україну; - динаміку платіжного балансу за 2022 рік; та інше, бо ніякі дяді і тьоті не в силах "намалювати" курс долара та довготривалий час втримати його, якщо цей курс не буде балансувати витрати і доходи держави
Yuri_61 написав:бо ніякі дяді і тьоті не в силах "намалювати" курс долара та довготривалий час втримати його, якщо цей курс не буде балансувати витрати і доходи держави, населення, підприємств
ЗВР 28 млрд., в місяць продають 2-3 млрд. так що навіть без зовнішньої допомоги можна потримати курс. Враховуючи, що замість емісії гривні банкам в резевр цього року продадуть 70 млрд. грн. ОВДП, то курс буде стабільним щонайменше до кінця зими. Якщо на фронті не трапиться чогось надзвичайного.
soups65d542 написав:Сибарит, вы лучше скажите когда повысят курс и отменят конверт депо
Поскольку я живу в своем отечестве, я не могу себе позволить быть пророком
але, шляхом нескладних логічних міркувань та розрахунків на підставі даних за 2022 рік та минулих періодів, можна визначатитися (приблизно) коли НБУ змушений буде зробити підвищення фіксованого курсу гривні до долара. Або ж не буде змінювати фіксований курс, або ж відпустить гривню в самостійне плавання. Це можна та й потрібно зробити! Нумо ж зробимо це.
Ще раз повторюю: це реально зробити! Мізки тільки включити наповну. та спільними зусиллями, зрозуміло. Чи потрібні підказки? - врахувати динаміку зміни цін на важливий для України експортні та імпортні товари, - скільки коштів у валюті витрачають біженці; - скільки коштів надсилають заробітчани в Україну; - динаміку платіжного балансу за 2022 рік; та інше, бо ніякі дяді і тьоті не в силах "намалювати" курс долара та довготривалий час втримати його, якщо цей курс не буде балансувати витрати і доходи держави
Пока страну заливают валютой с Запада, рисовать можно какой угодно курс. Да, это не про экономику, но кого это волнует.