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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10247102481024910250>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 105
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
12%
13
40,50-41,00
30%
32
41,00-41,50
26%
27
41,50-42,00
10%
11
42,00-42,50
4%
4
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
5%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
5
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 15:23

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............16.01.2023..........17.01.2023
дата розрахунку.............13.01.2023...........16.01.2023
Євро................................39,5361................39,5581...+0.06%
Долар США.....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0818 (вчера 1.0811)

Индекс доллара DXY в 15-00 102.39 (вчера 102.46)
Сегодня ночью индекс доллара обновил очередной минимум, ненадолго сходив ниже 102, после чего вернулся к уровням пятницы.

НБУ наконец-то опубликовал требуемый объем обязательного резервирования (средства на коррсчетах + изранные облигации в среднем за месяц, месяц начинается с 11 числа) по БС в целом. Этот объем составил 144.064 млрд.грн., что превышает норматив предыдущего периода более, чем в 2 раза.
Стоит отметить изменение в стратегии банков. Если ранее в начале периода банки обычно превышали нормативные остатки, а в конце периода держали их ниже нормы, то теперь, с учетом облигаций, остатки на коррсчетах очень близки к нормативным.

  soups65d542 написав:Сибарит, вы лучше скажите когда повысят курс и отменят конверт депо

Поскольку я живу в своем отечестве, я не могу себе позволить быть пророком :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 18:15

  Сибарит написав:
  soups65d542 написав:Сибарит, вы лучше скажите когда повысят курс и отменят конверт депо

Поскольку я живу в своем отечестве, я не могу себе позволить быть пророком :)


але, шляхом нескладних логічних міркувань та розрахунків на підставі даних за 2022 рік та минулих періодів, можна визначатитися (приблизно) коли НБУ змушений буде зробити підвищення фіксованого курсу гривні до долара. Або ж не буде змінювати фіксований курс, або ж відпустить гривню в самостійне плавання.
Це можна та й потрібно зробити!
Нумо ж зробимо це.

Ще раз повторюю: це реально зробити! Мізки тільки включити наповну. та спільними зусиллями, зрозуміло.
Чи потрібні підказки?
- врахувати динаміку зміни цін на важливий для України експортні та імпортні товари,
- скільки коштів у валюті витрачають біженці;
- скільки коштів надсилають заробітчани в Україну;
- динаміку платіжного балансу за 2022 рік;
та інше,
бо ніякі дяді і тьоті не в силах "намалювати" курс долара та довготривалий час втримати його, якщо цей курс не буде балансувати витрати і доходи держави
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 18:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:бо ніякі дяді і тьоті не в силах "намалювати" курс долара та довготривалий час втримати його, якщо цей курс не буде балансувати витрати і доходи держави, населення, підприємств


ЗВР 28 млрд., в місяць продають 2-3 млрд. так що навіть без зовнішньої допомоги можна потримати курс.
Враховуючи, що замість емісії гривні банкам в резевр цього року продадуть 70 млрд. грн. ОВДП, то курс буде стабільним щонайменше до кінця зими. Якщо на фронті не трапиться чогось надзвичайного.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 09:01

  Shaman написав:фінансування-кредитування
Зведений бюджет

от гранти пройшли як доходи в сторінці Доходи.

а кредити - на сторінці Фінансування-кредитування
Зовнішнє фінансування
Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями 427 874,7 млн грн
Позики, надані органами управління іноземних держав 90 770,6 млн грн

Дякую, то 342 з доходів можна додати з 513 "зовнішнє фінансування"?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 09:18

Запорожье
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edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 09:57

За даними НБУ, обсяг гривневих коштів населення в банківській системі в 2022 році збільшився на 30,4% (до 596,05 млрд грн), тоді як у 2021 році - на 15,1%.

Обсяг валютних коштів населення в 2022 році зменшився на 5% (до 9,13 млрд дол), тоді як у 2021 році - на 2%.

Обсяг гривневих коштів корпоративного сектору в банківській системі за 2022 рік збільшився на 9,8% (до 612,12 млрд грн), тоді як у 2021 році - на 26,7%.

Обсяг валютних коштів корпсектору в 2022 році збільшився на 4,6% (до 8,12 млрд дол), тоді як у 2021 році - на 1,3%.

Таким чином, сукупний обсяг гривневих депозитів у банківській системі в 2022 році збільшився на 19,1% (до 1,21 трлн грн), а валютних - зменшився на 0,7% (до 17,25 млрд дол).
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 10:35

  Yuri_61 написав:
  Сибарит написав:
  soups65d542 написав:Сибарит, вы лучше скажите когда повысят курс и отменят конверт депо

Поскольку я живу в своем отечестве, я не могу себе позволить быть пророком :)


але, шляхом нескладних логічних міркувань та розрахунків на підставі даних за 2022 рік та минулих періодів, можна визначатитися (приблизно) коли НБУ змушений буде зробити підвищення фіксованого курсу гривні до долара. Або ж не буде змінювати фіксований курс, або ж відпустить гривню в самостійне плавання.
Це можна та й потрібно зробити!
Нумо ж зробимо це.

Ще раз повторюю: це реально зробити! Мізки тільки включити наповну. та спільними зусиллями, зрозуміло.
Чи потрібні підказки?
- врахувати динаміку зміни цін на важливий для України експортні та імпортні товари,
- скільки коштів у валюті витрачають біженці;
- скільки коштів надсилають заробітчани в Україну;
- динаміку платіжного балансу за 2022 рік;
та інше,
бо ніякі дяді і тьоті не в силах "намалювати" курс долара та довготривалий час втримати його, якщо цей курс не буде балансувати витрати і доходи держави

Пока страну заливают валютой с Запада, рисовать можно какой угодно курс.
Да, это не про экономику, но кого это волнует.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 10:51

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alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 10:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  antey1969 написав:Пока страну заливают валютой с Запада, рисовать можно какой угодно курс.
Да, это не про экономику, но кого это волнует.


Так отож))) Наша экономика сейчас с "читами на валюту от партнёров" - как тут угадать? Тут необходимо вращаться в определенных кругах и владеть инсайдерской инфой.

Поднять курс доллара до 42, чтоб зафиксировать результат, могут в любой момент. Например, в прошлый раз до 36.6 подняли 21 июля ))) Току от этой инфы?))

Если отменят конверт депо, то курс на черном рынке взлетит. Я думаю, пока это делать очень вредно.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 11:20

  Andrey2512 написав:Если отменят конверт депо, то курс на черном рынке взлетит. Я думаю, пока это делать очень вредно.

Для кого или чего вредно? Типа, выгоднее так, чем карточный туризм потому, что хотя бы всё внутри страны? Так этот туризм лимитами поприжали.
А вообще интересный вопрос куда эту валюту НБУ девать, если конвертдепо не финансировать.
moveton
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