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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 січ, 2023 12:11
edvardd написав:
Запорожье
40,40/40,55
43,05/43,20
Заметил такую особенность, курс обменок растет - в банке падает. На прошлой неделе в банке сдал по 40.43, теперь более 40.20 он не дает.
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Додано: Вів 17 січ, 2023 12:23
alex lem написав:
Провінція
40,4/40,55
42,9/43,15
На зараз
40,35/40,50
42,85/43,10
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Додано: Вів 17 січ, 2023 12:26
edvardd написав:
Запорожье
40,40/40,55
43,05/43,20
40,42/40,50
43,02/43,00 именно так, в разных местах
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