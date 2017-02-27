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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10247102481024910250

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 105
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
12%
13
40,50-41,00
30%
32
41,00-41,50
26%
27
41,50-42,00
10%
11
42,00-42,50
4%
4
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
5%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
5
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 12:08

  soups65d542 написав:Сибарит

Сибарит, вы лучше скажите когда повысят курс и отменят конверт депо :D
А зачем? Все всех устраивает.
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 12:11

  edvardd написав:Запорожье
40,40/40,55
43,05/43,20
Заметил такую особенность, курс обменок растет - в банке падает. На прошлой неделе в банке сдал по 40.43, теперь более 40.20 он не дает.
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 12:23

  alex lem написав:Провінція
40,4/40,55
42,9/43,15

На зараз
40,35/40,50
42,85/43,10
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 12:26

  edvardd написав:Запорожье
40,40/40,55
43,05/43,20

40,42/40,50
43,02/43,00 именно так, в разных местах
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