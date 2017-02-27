Andrey2512 написав:Если отменят конверт депо, то курс на черном рынке взлетит. Я думаю, пока это делать очень вредно.
Для кого или чего вредно? Типа, выгоднее так, чем карточный туризм потому, что хотя бы всё внутри страны? Так этот туризм лимитами поприжали. А вообще интересный вопрос куда эту валюту НБУ девать, если конвертдепо не финансировать.
А интересно, какие там лимиты? Не похоже, чтобы маленькие... В наш "Розрахунковий центр IBOX" можно даже не заходить. Там две ситуации - или стоит 14 девчушек и кормят из баулов пятисотками терминалы, или уже терминалы забиты под завязку... Первый раз, как только открылся Центр, я по незнанию даже занял очередь (ухмылки девчушек не заметил). Только потом врубился - если у кого-то пакет заканчивался, из баула доставался следующий...
🔮Економічні очікування бізнесу на наступний рік стали дещо менш негативними. Про це свідчать результати опитування НБУ.
Що очікують підприємці від 2023 року.
🟢З позитивного: ➕менше скорочення обсягів виробництва ➕нижчу інфляцію (23,3% проти 25,2% у 3-му кварталі 2022) ➕збільшення обсягів іноземних інвестицій (8,5% опитаних) ➕менші темпи скорочення працівників ➕прогнозують, що не буде значного впливу коливань курсу гривні
🔴З негативних очікувань: ➖подальше послаблення гривні (в середньому до 42,59 грн/дол) ➖зменшення обсягів реалізації продукції ➖скорочення працівників все ж очікуються у всіх сферах ➖збільшення негативного впливу воєнних дій та наслідків, а також цін на енергоносії https://t.me/yzheleznyak/3296
Vivat написав:А интересно, какие там лимиты? Не похоже, чтобы маленькие... В наш "Розрахунковий центр IBOX" можно даже не заходить. Там две ситуации - или стоит 14 девчушек и кормят из баулов пятисотками терминалы, или уже терминалы забиты под завязку...
И до сих пор так? С 21 июля (той же постановой, которая конвертдепо вводила) стало 12500 грн в неделю. Как бы и не поменялся в месяц, но туристам должно было стать заниматься этим в четыре раза менее интересно.
Vivat написав:А интересно, какие там лимиты? Не похоже, чтобы маленькие... В наш "Розрахунковий центр IBOX" можно даже не заходить. Там две ситуации - или стоит 14 девчушек и кормят из баулов пятисотками терминалы, или уже терминалы забиты под завязку...
И до сих пор так? С 21 июля (той же постановой, которая конвертдепо вводила) стало 12500 грн в неделю. Как бы и не поменялся в месяц, но туристам должно было стать заниматься этим в четыре раза менее интересно.
1-1,5 грн с 1 евро, 10к евро, 10-15к за пару дней минус расходы. не так уж и плохо на самом деле. выгоднее чем конвертдепо пожалуй с учетом возможных рисков