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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10248102491025010251>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 107
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
12%
13
40,50-41,00
31%
33
41,00-41,50
26%
28
41,50-42,00
10%
11
42,00-42,50
4%
4
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
5%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
5
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 12:08

  soups65d542 написав:Сибарит

Сибарит, вы лучше скажите когда повысят курс и отменят конверт депо :D
А зачем? Все всех устраивает.
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 12:11

  edvardd написав:Запорожье
40,40/40,55
43,05/43,20
Заметил такую особенность, курс обменок растет - в банке падает. На прошлой неделе в банке сдал по 40.43, теперь более 40.20 он не дает.
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 12:23

  alex lem написав:Провінція
40,4/40,55
42,9/43,15

На зараз
40,35/40,50
42,85/43,10
І на вечір
40,35/40,50
42,95/43,20
Востаннє редагувалось alex lem в Вів 17 січ, 2023 16:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 12:26

  edvardd написав:Запорожье
40,40/40,55
43,05/43,20

40,42/40,50
43,02/43,00 именно так, в разных местах
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 13:04

  moveton написав:
  Andrey2512 написав:Если отменят конверт депо, то курс на черном рынке взлетит. Я думаю, пока это делать очень вредно.

Для кого или чего вредно? Типа, выгоднее так, чем карточный туризм потому, что хотя бы всё внутри страны? Так этот туризм лимитами поприжали.
А вообще интересный вопрос куда эту валюту НБУ девать, если конвертдепо не финансировать.

А интересно, какие там лимиты? Не похоже, чтобы маленькие... В наш "Розрахунковий центр IBOX" можно даже не заходить. Там две ситуации - или стоит 14 девчушек и кормят из баулов пятисотками терминалы, или уже терминалы забиты под завязку...
Первый раз, как только открылся Центр, я по незнанию даже занял очередь (ухмылки девчушек не заметил). Только потом врубился - если у кого-то пакет заканчивался, из баула доставался следующий...
Vivat
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 16:27

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
40,40/40,55
43,05/43,20

40,42/40,50
43,02/43,00 именно так, в разных местах

40,43/40,50
43,05/43,00 именно так, в разных местах
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 16:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Vivat написав:А интересно, какие там лимиты?
12500 грн. / картку. Зазвичай закидується трохи менше - на 300Є. Стандартна поїздка це 2 дівчат з 60-70 картками, тобто ~800 тис. грн. туди, 20 тис. Є назад.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 16:57

🔮Економічні очікування бізнесу на наступний рік стали дещо менш негативними. Про це свідчать результати опитування НБУ.

Що очікують підприємці від 2023 року.

🟢З позитивного:
➕менше скорочення обсягів виробництва
➕нижчу інфляцію (23,3% проти 25,2% у 3-му кварталі 2022)
➕збільшення обсягів іноземних інвестицій (8,5% опитаних)
➕менші темпи скорочення працівників
➕прогнозують, що не буде значного впливу коливань курсу гривні

🔴З негативних очікувань:
➖подальше послаблення гривні (в середньому до 42,59 грн/дол)
➖зменшення обсягів реалізації продукції
➖скорочення працівників все ж очікуються у всіх сферах
➖збільшення негативного впливу воєнних дій та наслідків, а також цін на енергоносії
https://t.me/yzheleznyak/3296
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 17:05

  Vivat написав:А интересно, какие там лимиты? Не похоже, чтобы маленькие... В наш "Розрахунковий центр IBOX" можно даже не заходить. Там две ситуации - или стоит 14 девчушек и кормят из баулов пятисотками терминалы, или уже терминалы забиты под завязку...

И до сих пор так? С 21 июля (той же постановой, которая конвертдепо вводила) стало 12500 грн в неделю. Как бы и не поменялся в месяц, но туристам должно было стать заниматься этим в четыре раза менее интересно.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 17:20

  moveton написав:
  Vivat написав:А интересно, какие там лимиты? Не похоже, чтобы маленькие... В наш "Розрахунковий центр IBOX" можно даже не заходить. Там две ситуации - или стоит 14 девчушек и кормят из баулов пятисотками терминалы, или уже терминалы забиты под завязку...

И до сих пор так? С 21 июля (той же постановой, которая конвертдепо вводила) стало 12500 грн в неделю. Как бы и не поменялся в месяц, но туристам должно было стать заниматься этим в четыре раза менее интересно.


1-1,5 грн с 1 евро, 10к евро, 10-15к за пару дней минус расходы. не так уж и плохо на самом деле. выгоднее чем конвертдепо пожалуй с учетом возможных рисков
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