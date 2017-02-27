RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10248102491025010251

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 107
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
12%
13
40,50-41,00
31%
33
41,00-41,50
26%
28
41,50-42,00
10%
11
42,00-42,50
4%
4
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
5%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
5
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 17:31

flex123 цього тижня було 40,60 зняття, 42.50 продажа. Але, мороки багато, особливо якщо донори карт не дуже розумні... Весною все було значно простіше і прибуток був більший.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 372
З нами з: 29.07.22
Подякував: 32 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 17:36

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............17.01.2023...........18.01.2023
дата розрахунку..............16.01.2023............17.01.2023
Євро.................................39,5581.................39,6897...+0.33%
Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0853 (вчера 1.0818)

Индекс доллара DXY в 15-00 102.14 (вчера 102.39)

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 17 грудня 2022 року, до державного бюджету
залучено 5 542 997 220,95 грн.
Из них:
- до 05.07.2023 - 168 дн. - 13.43% - 3 921 593 161,04 грн;
- до 14.02.2024 - 392 дн. - 18.5% - 136 275 217,56 грн;
- до 13.03.2024 - 420 дн. - 19% - 1 479 105 184,50 грн;
- до 30.10.2024 - 651 дн. - 19.5% - 6 023 657,85 грн.
Размещение прошло без ажиотажа. Вызвавший особый интерес на прошлом размещении выпуск сегодня предложен не был. Определенный спрос был на выпуск с похожим номером, но я ни на что не намекаю :)
Были удовлетворены все заявки, кроме одной хулиганской.
Наиболее активно, как по количеству заявок, так и по обей сумме, проходило размещение самого короткого выпуска. Даже диапазон ставок был достаточно широк, чтобы средневзвешенная доходность оказалась далеко от его границ. Это были настоящие торги.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6778
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5678 раз.
Подякували: 18080 раз.
 
Профіль
74
38
33
2
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 17:38

  Дюрі-бачі написав:flex123 цього тижня було 40,60 зняття, 42.50 продажа. Але, мороки багато, особливо якщо донори карт трохи не дуже розумні... Весною все було значно простіше і прибуток був більший.

40.60 без комиссии?

*Відправлено з Чату
Яша
 
Повідомлень: 1288
З нами з: 10.04.07
Подякував: 147 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 17:47

Яша забув про комісію https://prnt.sc/iZV7LiacWI3K
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 372
З нами з: 29.07.22
Подякував: 32 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 18:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Нарід, хтось купляє валюту по 40.50? Чи всі продовжують каруселити?

Незабаром річниця початку повномасштабного наступу, хз що може трапитися
Andrey2512
 
Повідомлень: 441
З нами з: 04.04.22
Подякував: 25 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10248102491025010251
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3182, 3183, 3184
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31837 35433043
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 січ, 2023 13:21
Кучинелли
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 168, 169, 170
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1698 12612421
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лис, 2022 17:50
lara_08
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22881022
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (5875)
17.01.2023 18:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.