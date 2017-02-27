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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 січ, 2023 17:31
flex123 цього тижня було 40,60 зняття, 42.50 продажа. Але, мороки багато, особливо якщо донори карт не дуже розумні... Весною все було значно простіше і прибуток був більший.
Додано: Вів 17 січ, 2023 17:36
Официальный курс + облигации
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............17.01.2023...........18.01.2023
дата розрахунку..............16.01.2023............17.01.2023
Євро.................................39,5581.................39,6897...+0.33%
Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0853 (вчера 1.0818)
Индекс доллара DXY в 15-00 102.14 (вчера 102.39)
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 17 грудня 2022 року, до державного бюджету
залучено 5 542 997 220,95 грн.
Из них:
- до 05.07.2023 - 168 дн. - 13.43% - 3 921 593 161,04 грн;
- до 14.02.2024 - 392 дн. - 18.5% - 136 275 217,56 грн;
- до 13.03.2024 - 420 дн. - 19% - 1 479 105 184,50 грн;
- до 30.10.2024 - 651 дн. - 19.5% - 6 023 657,85 грн.
Размещение прошло без ажиотажа. Вызвавший особый интерес на прошлом размещении выпуск сегодня предложен не был. Определенный спрос был на выпуск с похожим номером, но я ни на что не намекаю
Были удовлетворены все заявки, кроме одной хулиганской.
Наиболее активно, как по количеству заявок, так и по обей сумме, проходило размещение самого короткого выпуска. Даже диапазон ставок был достаточно широк, чтобы средневзвешенная доходность оказалась далеко от его границ. Это были настоящие торги.
Додано: Вів 17 січ, 2023 17:38
40.60 без комиссии?
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 17 січ, 2023 17:47
Яша забув про комісію
Додано: Вів 17 січ, 2023 18:03
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Нарід, хтось купляє валюту по 40.50? Чи всі продовжують каруселити?
Незабаром річниця початку повномасштабного наступу, хз що може трапитися
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