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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10249102501025110252>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 107
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
12%
13
40,50-41,00
31%
33
41,00-41,50
26%
28
41,50-42,00
10%
11
42,00-42,50
4%
4
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
5%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
5
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 17:31

flex123 цього тижня було 40,60 зняття, 42.50 продажа. Але, мороки багато, особливо якщо донори карт не дуже розумні... Весною все було значно простіше і прибуток був більший.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 17:36

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............17.01.2023...........18.01.2023
дата розрахунку..............16.01.2023............17.01.2023
Євро.................................39,5581.................39,6897...+0.33%
Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0853 (вчера 1.0818)

Индекс доллара DXY в 15-00 102.14 (вчера 102.39)

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 17 грудня 2022 року, до державного бюджету
залучено 5 542 997 220,95 грн.
Из них:
- до 05.07.2023 - 168 дн. - 13.43% - 3 921 593 161,04 грн;
- до 14.02.2024 - 392 дн. - 18.5% - 136 275 217,56 грн;
- до 13.03.2024 - 420 дн. - 19% - 1 479 105 184,50 грн;
- до 30.10.2024 - 651 дн. - 19.5% - 6 023 657,85 грн.
Размещение прошло без ажиотажа. Вызвавший особый интерес на прошлом размещении выпуск сегодня предложен не был. Определенный спрос был на выпуск с похожим номером, но я ни на что не намекаю :)
Были удовлетворены все заявки, кроме одной хулиганской.
Наиболее активно, как по количеству заявок, так и по обей сумме, проходило размещение самого короткого выпуска. Даже диапазон ставок был достаточно широк, чтобы средневзвешенная доходность оказалась далеко от его границ. Это были настоящие торги.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 17:38

  Дюрі-бачі написав:flex123 цього тижня було 40,60 зняття, 42.50 продажа. Але, мороки багато, особливо якщо донори карт трохи не дуже розумні... Весною все було значно простіше і прибуток був більший.

40.60 без комиссии?

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 17:47

Яша забув про комісію https://prnt.sc/iZV7LiacWI3K
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 18:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Нарід, хтось купляє валюту по 40.50? Чи всі продовжують каруселити?

Незабаром річниця початку повномасштабного наступу, хз що може трапитися
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 18:32

  Andrey2512 написав:Нарід, хтось купляє валюту по 40.50? Чи всі продовжують каруселити?

Незабаром річниця початку повномасштабного наступу, хз що може трапитися


Україна отримала перші 3 млрд з пакета макрофіну від ЄС на 18 млрд євро



Видатки загального фонду державного бюджету з початку великої війни до кінця 2022 року становили 2,23 трильйона гривень, з них майже третину виплатили військовослужбовцям.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів з посиланням на дані місячної звітності Державної казначейської служби України.

У відомстві зазначили, що у грудні касові видатки становили 331,7 млрд гривень.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії кошти розподілялись таким чином:

938,2 млрд грн (у грудні – 131,7 млрд грн) або 42,1% від загального обсягу – на оплату праці з нарахуваннями, на грошове утримання військовослужбовців – 721,9 млрд грн.
502,2 млрд грн (у грудні – 83,3 млрд грн) або 22,6% – на оплату використання товарів і послуг, зокрема для підтримки ЗСУ та на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення.
454,7 млрд грн (у грудні – 58,3 млрд грн) або 20,4% – на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги ВПО, субсидій, стипендій.

Також 132 млрд грн або 5,9% було витрачено на обслуговування державного боргу та 106 млрд грн або 4,8% на трансферти місцевим бюджетам.
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 18:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

які це портібно мати сталеві нерви, або бути безбаштовим, щоб у ваші каруселі гратися під час війни
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 18:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:, щоб у ваші каруселі гратися під час війни


Особливо зараз. Тоді влітку я один з перших оформив депо.

Зараз дивлюся новини і трохи сикотно стає )

Що потім гроші заморозять
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 18:48

  Andrey2512 написав:Нарід, хтось купляє валюту по 40.50? Чи всі продовжують каруселити?

Незабаром річниця початку повномасштабного наступу, хз що може трапитися


кривили носа від курсу па27,6 в 2021 році, вишукували па 26,65
та якби й па 28 купували тоді, були б зараз у шалених плюсах.
так і зараз: і па 42 купуйте. Не вишукуйте, де солодкий курс па37,74 на 6 місячний депозит. Повернуть вам гривнями через 6 місяців по офіційному курсу, наприклад, 40, а скрізь позабанківською системою курс вже буде па50.
Банкіри вам не Святий Миколай.
Я не нагнітаю паніку.
Просто багато ще не усвідомлюють, що в країні війна.
В НБУ молодці, тримають курс па36,6.
Але як довго зможуть утримувати соціальний курс долара?
Це можна і потрібно вирахувати
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 19:05

  Yuri_61 написав:які це портібно мати сталеві нерви, або бути безбаштовим, щоб у ваші каруселі гратися під час війни

Я планую крутити весь цей рік (так щоб крайні депозити забрати до середини грудня) десь 40-50% свого капіталу. Якщо не буде кращих схем.
Дюрі-бачі
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