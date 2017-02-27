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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 січ, 2023 19:11
Дюрі-бачі написав: Yuri_61 написав:
які це портібно мати сталеві нерви, або бути безбаштовим, щоб у ваші каруселі гратися під час війни
Я планую крутити весь цей рік (так щоб крайні депозити забрати до середини грудня) десь 40-50% свого капіталу. Якщо не буде кращих схем.
капець нема слів
полюбляєте адреналін?
вже краще біткоінів купити
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Yuri_61
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Додано: Вів 17 січ, 2023 19:15
Yuri_61 написав:
вже краще біткоінів купити
ETH та ETC лежать на холодних гаманцях (в 2021 15% капіталу залив). Не сипте сіль на рану
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 17 січ, 2023 19:20
Yuri_61 написав:
Просто багато ще не усвідомлюють, що в країні війна.
В НБУ молодці, тримають курс па36,6.
Але як довго зможуть утримувати соціальний курс долара?
Це можна і потрібно вирахувати
Как можно не понимать, что война, если исключительно благодаря ей и выгодны карусели: есть поток зарубежной валютной помощи и высокий спрос на валюту со стороны чёрного рынка, позволяющий её сбывать дороже офкурса (конечно, в конечном итоге мы же эту разницу импортёрам и заплатим)? А офкурс можно сказать, что и рыночный: ЗВР же примерно на том же уровне сохраняются. Так вполне может быть годами.
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moveton
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Додано: Вів 17 січ, 2023 19:27
moveton написав: Yuri_61 написав:
Просто багато ще не усвідомлюють, що в країні війна.
В НБУ молодці, тримають курс па36,6.
Але як довго зможуть утримувати соціальний курс долара?
Це можна і потрібно вирахувати
Как можно не понимать, что война, если исключительно благодаря ей и выгодны карусели: есть поток зарубежной валютной помощи и высокий спрос на валюту со стороны чёрного рынка, позволяющий её сбывать дороже офкурса (конечно, в конечном итоге мы же эту разницу импортёрам и заплатим)? А офкурс можно сказать, что и рыночный: ЗВР же примерно на том же уровне сохраняются. Так вполне может быть годами.
думаю не будет годами, летом или раньше свернут,
лишь бы безболезненно а не через облигации
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cohan
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Додано: Вів 17 січ, 2023 19:40
Пропоную продовжувати дискусію у відповідній темі клубу 100к, а щодо курсу: на цей рік допомога виділена, тому нічого страшного не буде. Піднімуть разок офіційний до 40-42 і далі поїдемо гладко.
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