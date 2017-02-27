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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10249102501025110252

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 107
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
12%
13
40,50-41,00
31%
33
41,00-41,50
26%
28
41,50-42,00
10%
11
42,00-42,50
4%
4
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
5%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
5
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 19:11

  Дюрі-бачі написав:
  Yuri_61 написав:які це портібно мати сталеві нерви, або бути безбаштовим, щоб у ваші каруселі гратися під час війни

Я планую крутити весь цей рік (так щоб крайні депозити забрати до середини грудня) десь 40-50% свого капіталу. Якщо не буде кращих схем.


капець нема слів
полюбляєте адреналін?

вже краще біткоінів купити
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 19:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:вже краще біткоінів купити

ETH та ETC лежать на холодних гаманцях (в 2021 15% капіталу залив). Не сипте сіль на рану
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 19:20

  Yuri_61 написав:Просто багато ще не усвідомлюють, що в країні війна.
В НБУ молодці, тримають курс па36,6.
Але як довго зможуть утримувати соціальний курс долара?
Це можна і потрібно вирахувати

Как можно не понимать, что война, если исключительно благодаря ей и выгодны карусели: есть поток зарубежной валютной помощи и высокий спрос на валюту со стороны чёрного рынка, позволяющий её сбывать дороже офкурса (конечно, в конечном итоге мы же эту разницу импортёрам и заплатим)? А офкурс можно сказать, что и рыночный: ЗВР же примерно на том же уровне сохраняются. Так вполне может быть годами.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 19:27

  moveton написав:
  Yuri_61 написав:Просто багато ще не усвідомлюють, що в країні війна.
В НБУ молодці, тримають курс па36,6.
Але як довго зможуть утримувати соціальний курс долара?
Це можна і потрібно вирахувати

Как можно не понимать, что война, если исключительно благодаря ей и выгодны карусели: есть поток зарубежной валютной помощи и высокий спрос на валюту со стороны чёрного рынка, позволяющий её сбывать дороже офкурса (конечно, в конечном итоге мы же эту разницу импортёрам и заплатим)? А офкурс можно сказать, что и рыночный: ЗВР же примерно на том же уровне сохраняются. Так вполне может быть годами.


думаю не будет годами, летом или раньше свернут,
лишь бы безболезненно а не через облигации
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 19:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Пропоную продовжувати дискусію у відповідній темі клубу 100к, а щодо курсу: на цей рік допомога виділена, тому нічого страшного не буде. Піднімуть разок офіційний до 40-42 і далі поїдемо гладко.
Дюрі-бачі
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