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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10250102511025210253

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 107
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
12%
13
40,50-41,00
31%
33
41,00-41,50
26%
28
41,50-42,00
10%
11
42,00-42,50
4%
4
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
5%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
5
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 21:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Дюрі-бачі написав: Піднімуть разок офіційний до 40-42 і далі поїдемо гладко.

Це буде як 13 зарплата
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 21:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А що це євро ьак пірнув до доллара?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 22:15

  Ukrainian написав:Угорщина заблокувала виділення Україні 18 млрд євро допомоги в 2023 році
https://zaxid.net/news/

Сьогодні вже отримали 3 мільярди з цієї допомоги! Так що все добре!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 23:08

  Investor_K написав:А що це євро ьак пірнув до доллара?

Копейки
antey1969
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