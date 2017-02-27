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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 січ, 2023 21:07
Дюрі-бачі написав: Піднімуть разок офіційний до 40-42 і далі поїдемо гладко.
Це буде як 13 зарплата
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Ромасик
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Додано: Вів 17 січ, 2023 21:17
А що це євро ьак пірнув до доллара?
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Investor_K
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Додано: Вів 17 січ, 2023 22:15
Сьогодні вже отримали 3 мільярди з цієї допомоги! Так що все добре!
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Додано: Вів 17 січ, 2023 23:08
Investor_K написав:
А що це євро ьак пірнув до доллара?
Копейки
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antey1969
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Додано: Сер 18 січ, 2023 03:06
Схоже, що з сьогоднішнього дня, скоріше з 2-ї його половини, почнеться підвищення курсу
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Visky
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Модератори:
Ірина_
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Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
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