40,40/40,50
43,05/43,10
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 січ, 2023 12:36
Додано: Сер 18 січ, 2023 13:02
Что там слышно за 20-е число?
Будет заседание НБУ, изменят курс, отменят конверт-депо или...
Додано: Сер 18 січ, 2023 13:12
Успіх
Здравствуйте.
Всем Здоровья и Удачи !
Рад всех видеть и читать !
Вернулся на денёк, дерьмо с ботинок посмывать , побриться и …. Определить людей по местам .
Я не загадочный, просто строго всех предупредили .
Для Успиха ,,,, шо там на счёт БД……..?(приказ видели )
П………З..О , если напишу доступней ,модератор «благословит «
На досках 40,55……..купить не за что.
Сибарит , Ветик (судорога), Пролоджи , Вкладчик, ПЁСИКОТ,СОМИК,,,,,,,,ТА ВСЕ , пишите больше .
Просто недостаточно информации .
С огромным Уважением и Любовью .
Семинарист Холява .
|