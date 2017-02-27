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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10251102521025310254

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 107
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
12%
13
40,50-41,00
31%
33
41,00-41,50
26%
28
41,50-42,00
10%
11
42,00-42,50
4%
4
42,50-43,00
3%
3
43,00-43,50
5%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
5%
5
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 12:36

  edvardd написав:Запорожье
40,40/40,50
42,90/43,10

40,40/40,50
43,05/43,10
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 13:02

Что там слышно за 20-е число?
Будет заседание НБУ, изменят курс, отменят конверт-депо или...
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 13:12

Успіх

Здравствуйте.
Всем Здоровья и Удачи !
Рад всех видеть и читать !

Вернулся на денёк, дерьмо с ботинок посмывать , побриться и …. Определить людей по местам .
Я не загадочный, просто строго всех предупредили .
Для Успиха ,,,, шо там на счёт БД……..?(приказ видели )

П………З..О , если напишу доступней ,модератор «благословит «

На досках 40,55……..купить не за что.

Сибарит , Ветик (судорога), Пролоджи , Вкладчик, ПЁСИКОТ,СОМИК,,,,,,,,ТА ВСЕ , пишите больше .
Просто недостаточно информации .

С огромным Уважением и Любовью .
Семинарист Холява .
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 14:25

  alex lem написав:Провінція
40,35/40,5
42,90/43,15

40,40/40,55
43,05/43,3
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