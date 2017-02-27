Что там слышно за 20-е число?
Будет заседание НБУ, изменят курс, отменят конверт-депо или...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 січ, 2023 13:02
Что там слышно за 20-е число?
Будет заседание НБУ, изменят курс, отменят конверт-депо или...
Додано: Сер 18 січ, 2023 13:12
Успіх
Здравствуйте.
Всем Здоровья и Удачи !
Рад всех видеть и читать !
Вернулся на денёк, дерьмо с ботинок посмывать , побриться и …. Определить людей по местам .
Я не загадочный, просто строго всех предупредили .
Для Успиха ,,,, шо там на счёт БД……..?(приказ видели )
П………З..О , если напишу доступней ,модератор «благословит «
На досках 40,55……..купить не за что.
Сибарит , Ветик (судорога), Пролоджи , Вкладчик, ПЁСИКОТ,СОМИК,,,,,,,,ТА ВСЕ , пишите больше .
Просто недостаточно информации .
С огромным Уважением и Любовью .
Семинарист Холява .
Додано: Сер 18 січ, 2023 15:10
"Свято наближається!"©
Додано: Сер 18 січ, 2023 15:25
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Сер 18 січ, 2023 15:45
Додано: Сер 18 січ, 2023 15:51
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Сер 18 січ, 2023 16:06
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............18.01.2023..........19.01.2023
дата розрахунку............17.01.2023...........18.01.2023
Євро...............................39,6897................39,5873...-0.26%
Долар США....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0825 (вчера 1.0853)
Индекс доллара DXY в 15-00 102.13 (вчера 102.14)
Движения нет, но амплитуда колебаний несколько увеличилась.
Нам тоже ее не хватает (
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